"Заря" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 14 марта, "Заря" в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимает "Динамо". Встреча состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча УПЛ "Заря" - "Динамо" от footbaalhub:

"Заря" и "Динамо" подходят к игре в разном настроении. Киевляне хоть и лидируют в турнирной таблице УПЛ, обыграв в последнем матче "Минай", однако в Лиге Европы у "Бело-синих" дела идут не лучшим образом. Луганчане, в свою очередь, разгромила "Львов" и уверенно занимают третье место в первенстве.

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