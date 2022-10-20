Известная российская актриса насмерть сбила человека

Актриса стала известной, сыграв с Николаем Караченцовым в телепостановке "Юнона и Авось" в 2000-х

Стало известно, что российская актриса Анна Большова сбила насмерть человека. ДТП произошло 14 октября в российской деревне Грачевка.

Как сообщает Telegram-канала Baza, 46-летняя актриса театра и кино Анна Большова на своей немецкой иномарке стала виновником аварии и сбила женщину. Журналисты отмечают, что актриса в момент смертельного происшествия была трезва, а за рулем была одна.

По некоторой информации, причиной аварии могло стать то, что актриса не увидела в темноте пешехода и случайно наехала на него. "Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую", — сообщил инсайдер.

Спасти пострадавшую женщину не удалось. Она умерла на дороге до приезда врачей. Где сейчас находится российская актриса, не сообщается.

В то же время сообщается, что в крови погибшей в этой аварии 31-летней Олеси Борисенко нашли алкоголь. Предполагается, что женщина при переходе по темной улице не заметила автомобиль актрисы. Местные жители постоянно жалуются на плохую освещенность дороги на этом участке.

Анна Большова играла в таких сериалах как "Остановка по требованию", "Лесник", "Презумпция невиновности", "Солдаты 12" и других. Она стала известной, сыграв с Николаем Караченцовым в телепостановке "Юнона и Авось" в 2000-х.

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