Помер Геґрід із "Гаррі Поттера": у яких ще фільмах можна побачити актора

Крім франшизи про "хлопчика зі шрамом" Роббі Колтрейн знявся ще в ряді інших картин

У п’ятницю, 14 жовтня, зупинилося серце шотландського кіно- та телеактра, коміка, сценариста та продюсера Роббі Колтрейна, найбільш відомого за роллю добродушного лісника та друга Гаррі Поттера Рубеуса Геґріда. Знаменитості було 72 роки.

Актор помер у лікарні недалеко від власного будинку у шотландському місті Ларберт, пише Deadline. Удостоєний численних нагород за акторство Роббі Колтрейн останніми роками сильно хворів, а його стан здоров’я все погіршувався. Колтрейн залишив двох дітей — Спенсера та Еліс.

У яких фільмах знімався Роббі Колтрейн — найвідоміші роботи

Хоча більшість знають Колтрейна саме як персонажа з фільмів про "хлопчика зі шрамом", за свою довгу кар’єру актор встиг знятися і в інших, не менш відомих проєктах.

1990 року актор виконав одну з головних ролей — черницю Інвіолату в комедійному фільмі "Черниці в бігах".

У себе на батьківщині у Великій Британії Колтрейн підкорив телеглядачів виконанням ролі судового психолога доктора Едварда "Фітца" Фіцджеральда в телевізійній драмі про вбивства "Метод Крекера" (1993-1996), за яку він тричі поспіль вигравав приз BAFTA за найкращу чоловічу роль.

Колтрейн також знявся в серії фільмів про агента 007 Джеймса Бонда "Золоте око" (1995) та "І цілого світу мало" (1999), в яких зіграв колишнього агента КДБ Валентина Дмитровича Жуковського.

Роббі Колтрейн. Кадр із фільму "І цілого світу мало"

Після "Гаррі Поттера" Колтрейн взяв участь у зйомках фільму "З пекла" (2001) з Джонні Деппом, зігравши сержанта Пітера Годлі.

У 2004 році знявся у фільмі "Дванадцять друзів Оушена", разом із Джорджем Клуні, Бредом Піттом та Меттом Деймоном. Роббі Колтрейн виконав роль відомого мафіозі Мацуї.

Останнім фільмом, у якому знявся Колтрейн, був "Великі надії" (2012). У ньому він зіграв повіреного — містера Джеггерса.

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