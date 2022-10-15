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Помер Геґрід із "Гаррі Поттера": у яких ще фільмах можна побачити актора

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Актора Роббі Колтрейна не стало 14 жовтня 2022 року Новина оновлена 15 жовтня 2022, 09:42
Актора Роббі Колтрейна не стало 14 жовтня 2022 року

Крім франшизи про "хлопчика зі шрамом" Роббі Колтрейн знявся ще в ряді інших картин

У п’ятницю, 14 жовтня, зупинилося серце шотландського кіно- та телеактра, коміка, сценариста та продюсера Роббі Колтрейна, найбільш відомого за роллю добродушного лісника та друга Гаррі Поттера Рубеуса Геґріда. Знаменитості було 72 роки.

Актор помер у лікарні недалеко від власного будинку у шотландському місті Ларберт, пише Deadline. Удостоєний численних нагород за акторство Роббі Колтрейн останніми роками сильно хворів, а його стан здоров’я все погіршувався. Колтрейн залишив двох дітей — Спенсера та Еліс.

У яких фільмах знімався Роббі Колтрейн — найвідоміші роботи

Хоча більшість знають Колтрейна саме як персонажа з фільмів про "хлопчика зі шрамом", за свою довгу кар’єру актор встиг знятися і в інших, не менш відомих проєктах.

1990 року актор виконав одну з головних ролей — черницю Інвіолату в комедійному фільмі "Черниці в бігах".

Роббі Колтрейн черниці в бігах

У себе на батьківщині у Великій Британії Колтрейн підкорив телеглядачів виконанням ролі судового психолога доктора Едварда "Фітца" Фіцджеральда в телевізійній драмі про вбивства "Метод Крекера" (1993-1996), за яку він тричі поспіль вигравав приз BAFTA за найкращу чоловічу роль.

метод крекера Роббі Колтрейн

Колтрейн також знявся в серії фільмів про агента 007 Джеймса Бонда "Золоте око" (1995) та "І цілого світу мало" (1999), в яких зіграв колишнього агента КДБ Валентина Дмитровича Жуковського.

Роббі Колтрейн І цілого світу мало
Роббі Колтрейн. Кадр із фільму "І цілого світу мало"

Після "Гаррі Поттера" Колтрейн взяв участь у зйомках фільму "З пекла" (2001) з Джонні Деппом, зігравши сержанта Пітера Годлі.

Роббі Колтрейн джоні депп з пекла

У 2004 році знявся у фільмі "Дванадцять друзів Оушена", разом із Джорджем Клуні, Бредом Піттом та Меттом Деймоном. Роббі Колтрейн виконав роль відомого мафіозі Мацуї.

Дванадцять друзів Оушена Роббі Колтрейн

Останнім фільмом, у якому знявся Колтрейн, був "Великі надії" (2012). У ньому він зіграв повіреного — містера Джеггерса.

Роббі Колтрейн Великі надії

Раніше "Телеграф" писав про фільми у жанрі артхаус — список картин, у яких порушуються глибокі соціальні питання.

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