Кіно, що надихне на роздуми: топ-5 фільмів, які познайомлять вас з артгаузом

Арт-фільми у яких підіймаються глибокі соціальні питання

Останнім часом сила кінематографу вражає. Деякі шоу та фільми вивели досконалість на новий рівень. Оскільки розвиток технологій відбувається дивовижно стрімко, здається, що неможливого немає, особливо на великому екрані. Яскраві спецефекти стали основною комерційною ціллю, а сенс та історія відійшли на другий план.

Сьогодні "Телеграф" поділиться з вами фільмами, які мають дещо більше ніж вражаючий візуал. У них порушуються гострі теми, що можуть налякати або підштовхнути до прозріння, нового погляду на життя і реальність.

Загалом, артгаузні фільми створені не для мейнстриму, та зазвичай не є роботою мегафраншиз. Звичайно, трендові фільми також можуть бути художніми. Втім, коли ми говоримо про артгауз, ми говоримо про фільми, які розширюють межі традиційної форми оповіді, які вимагають глибшого самоаналізу. Часто в кінострічках підіймаються питання внутрішнього світу людини. Режисери таких фільмів ризикують та не очікують великого успіху. Вони надають перевагу експресії, а не легкій розвазі.

1. Занепалі янголи / Fallen angels – 1995 р. (Гонконг)

У цьому фільмі персонажі постають загубленими душами. Вони прагнуть до людського зв’язку серед мерехтливого, просякнутого неоном Гонконгу. Місто засинає, але герої фільму Вонга Кар-Вая виходять із тісних кімнат у порожнечу нічних вулиць. Темрява приховує злочини міських самотників, тому вони шукають шанс втекти від насильницького життя та віднайти свої втрачені крила.

Один з янголів – професійний убивця, який холоднокровно виконує накази. Другий – чарівна дівчина, яка нищить не людей, а сліди злочину. Вони – партнери, але їх шляхи розходяться, і лише музика відтворює у пам'яті моменти їхньої чуттєвої близькості. Тут, кожен герой бачить власну унікальну реальність, водночас прагнучи до платонічного єднання та розуміння.

2. Самсара / Samsara – 2011 р.

"Самсара" – документальний фільм, знятий у 2011 році режисером Роном Фріке. Назва Сансара на санскриті означає цикл безперервного життя. Дослівно перекладається як "безперервний потік" і використовується для опису циклу народження, смерті та переродження. Ці теми й стали основним мотивом творчої роботи. Переглянувши кінострічку, ви буквально пронесетеся всіма куточками планети. Фільм демонструє обличчя сучасного світу: промислові катастрофи, примхи природи, місця, в яких час застиг на століття, вражаючі красоти та життєві контрасти. Люди зображені тут дуже різні. Хтось живе в африканських глиняних будиночках, хтось — в найбільших мегаполісах; одні мучаться від голоду та спраги, інші — змітають все з полиць супермаркетів та об’їдаються швидкою їжею. Таким чином, режисер прагнув зобразити світ оголеним, без маскування недоліків, у всій його дійсності.

3. Париж, Техас / Paris, Texas — 1984 р. (Німеччина, Франція)

Фільм Віма Вендерса "Париж, Техас" — це болюче емоційне дослідження екзистенціального горя. Сюжет зосереджений на безпритульнику на ім’я Тревіс, який має психічний розлад, що характеризується амнезією особистості, спогадів. Дисоціативна фуга зазвичай передбачає незаплановану подорож чи поневіряння, вона супроводжується встановленням нової ідентичності. Тож після таємничого блукання в пустелі, герой намагається возз’єднатися зі своїм семирічним сином. Відновивши зв’язок зі своєю дитиною, Тревіс і хлопчик вирушають у подорож південним заходом Америки, щоб розшукати давно зниклу дружину Тревіса. Фільм повільно розкривається і ставить глядача прямо на місце героя.

4. Стокротки / Daisies — 1996 р. (Чехословаччина)

"Стокротки" — надзвичайно потужний приклад здатності фільму викликати філософські думки. Режисерка фільму Віра Хітілова використала гіперболізоване представлення манер своїх персонажів та їхнього світу з метою показати проблеми суспільства. У сюжеті дві дівчинки-підлітки вирішують, що, оскільки світ зіпсований, вони також будуть зіпсовані. Відповідно вони пускаються в серію руйнівних витівок, в які вони поглинаються і руйнують все навколо себе.

Фільм має феміністичний посил. Героїні прагнули бути такими ж розпещеними, як і решта світу. Таким чином Хітілова засудила репресивні ідеології того часу, а також пригнічення, об’єктивізацію та маргіналізацію жінок у суспільстві. Дівчата, на однакове миле ім’я Марі, одразу діють як сексуалізовані ляльки, до яких залицяються розпусні чоловіки. Водночас ненажерливе переїдання та інші витівки підривають очікування щодо того, як мають поводитися дівчата.

5. Валері та її тиждень чудес / Valerie and Her Week of Wonders — 1970 р. (Чехословаччина)

Юна Валерія живе з бабусею. Вона починає розквітати та відчуває перше пожвавлення сексуальної свідомості, коли в місто приходить карнавальний парад. Після того як їй дарують пару чарівних сережок, світ зароджується у новому світлі. З цього моменту починаються її химерні пригоди, межа між мріями та реальністю починає стиратися. Валері мусить пережити своє пробудження жіночності та відрізнити справжнє від фантазії, адже вона зустрічає хтивого священника, вампіроподібного незнайомця та молодого удаваного рятівника. У рамках свого дорослішання вона разом з глядачами повинна змиритися зі своєю розгубленістю та обернути свою зруйновану довіру на мудрість.