Фильмы, которые вдохновят на размышления: топ-5 кино в жанре артхаус

Арт-фильмы, в которых поднимаются глубокие социальные вопросы

В последнее время сила кинематографа поражает. Некоторые шоу и фильмы вывели на новый уровень совершенство. Поскольку развитие технологий происходит удивительно стремительно, кажется, что невозможного нет, особенно на большом экране. Яркие спецэффекты стали основной коммерческой целью, а смысл и история отошли на второй план.

Сегодня "Телеграф" поделится с вами фильмами, которые имеют больше чем впечатляющий визуал. В них поднимаются острые темы, которые могут напугать или подтолкнуть к прозрению, новому взгляду на жизнь и реальность.

В общем, артхаусные фильмы созданы не для мейнстрима и обычно не являются работой мегафраншиз. Конечно, трендовые фильмы тоже могут быть художественными. Тем не менее, когда мы говорим об артхаусе, мы говорим о фильмах, что расширяют границы традиционной формы повести, что требуют более глубокого самоанализа. Часто в таких кинолентах поднимаются вопросы внутреннего мира человека. Режиссеры таких фильмов рискуют и не ожидают большого успеха. Они предпочитают экспрессию, а не легкое развлечение.

1. Падшие ангелы / Fallen angels – 1995 г. (Гонконг)

В этом фильме персонажи предстают потерянными душами. Они стремятся к человеческой связи среди мерцающего, пропитанного неоном Гонконга. Город засыпает, но герои фильма Вонга Кар-Вая выходят из тесных комнат в пустоту ночных улиц. Темнота скрывает преступления городских одиноких, поэтому они ищут шанс убежать от насильственной жизни и найти свои утраченные крылья.

Один из ангелов – профессиональный убийца, хладнокровно выполняющий приказы. Второй – очаровательная девушка, уничтожающая не людей, а следы преступления. Они – партнеры, но их пути расходятся, и только музыка воспроизводит в памяти моменты их чувственной близости. Здесь каждый герой видит собственную уникальную реальность, в то же время стремясь к платоническому объединению и пониманию.

2. Самсара / Samsara – 2011 г.

"Самсара" – документальный фильм, снятый в 2011 году режиссером Роном Фрике. Название Сансара на санскрите означает цикл непрерывной жизни. Дословно переводится как "непрерывный поток" и используется для описания цикла рождения, смерти и перерождения. Эти темы стали основным мотивом творческой работы. Просмотрев киноленту, вы буквально пронесетесь по всем уголкам планеты. Фильм демонстрирует лицо современного мира: промышленные катастрофы, капризы природы, места, в которых время застыло на века, поразительные красоты и жизненные контрасты. Люди, что изображены здесь, очень разные. Кто-то живет в африканских глиняных домиках, кто-то — в крупнейших мегаполисах; одни мучаются от голода и жажды, другие сметают все с полок супермаркетов и объедаются быстрой едой. Таким образом, режиссер стремился изобразить мир обнаженным, без маскировки недостатков, во всей его действительности.

3. Париж, Техас/Paris, Texas — 1984 г. (Германия, Франция)

Фильм Вима Вендерса "Париж, Техас" — это болезненное эмоциональное исследование экзистенциального горя. Сюжет сосредоточен на беспризорнике по имени Тревис, имеющем психическое расстройство, характеризующееся амнезией личности, воспоминаний. Диссоциативная фуга обычно предполагает незапланированное путешествие или скитания, она сопровождается установлением новой идентичности. После таинственного блуждания в пустыне, герой пытается воссоединиться со своим семилетним сыном. Восстановив связь с ребенком, Тревис и мальчик отправляются в путешествие по юго-западу Америки, чтобы разыскать давно пропавшую жену Тревиса. Фильм медленно раскрывается и ставит зрителя прямо на место героя.

4. Маргаритки / Daisies — 1996 г. (Чехословакия)

"Маргаритки" — чрезвычайно мощный пример способности фильма вызвать философские мысли. Режиссер фильма Вера Хитилова использовала гиперболизированное представление манер своих персонажей и их мира с целью показать проблемы общества. В сюжете две девочки-подростки решают, что поскольку мир испорчен, они также будут испорчены. Соответственно они пускаются в серию разрушительных проделок, в которые они поглощаются и разрушают все вокруг себя.

Фильм имеет феминистский посыл. Героини стремились быть такими же избалованными, как и остальной мир. Таким образом, Хитилова осудила репрессивные идеологии того времени, а также угнетение, объективизацию и маргинализацию женщин в обществе. Девушки, на одинаковое милое имя Мари, сразу действуют как сексуализированные куклы, за которыми ухаживают развратные мужчины. В то же время прожорливое переедание и другие проделки подрывают ожидания относительно того, как должны вести себя девушки.

5. Валерия и неделя чудес/Valerie and Her Week of Wonders — 1970 г. (Чехословакия)

Юная Валерия живет с бабушкой. Она начинает расцветать и чувствует первое оживление сексуального сознания, когда в город приходит карнавальный парад. После того как ей дарят пару волшебных сережек, мир зарождается в новом свете. С этого момента начинаются ее причудливые приключения, граница между мечтами и реальностью начинает стираться. Валерия должна пережить свое пробуждение женственности и отличить настоящее от фантазии, ведь она встречает сладострастного священника, вампироподобного незнакомца и молодого притворного спасителя. В рамках своего взросления она вместе со зрителями должна смириться со своей растерянностью и обратить свое разрушенное доверие к мудрости.