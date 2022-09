Росомаха возвращается! Хью Джекман появится в еще одном фильме Marvel

Премьеры придется немного подождать

Росомаха в лице многими любимого Хью Джекмана все же вернется в киновселенную Marvel Comics, — он вновь сыграет одну из лучших своих ролей в третьей части "Дэдпула".

На это на своей страничке в Твиттер намекнул исполнитель главной роли Райан Рейнольдс.

Он выложил ролик, на котором размышляет о создании фильма и важности, чтобы он стал особенным, однако добавляет, что у него нет идей. Кроме одной.

На фоне за диваном как бы между прочим проходит Джекман, и Рейнольдс спрашивает у него: "Эй, Хью, не хочешь еще раз сыграть Росомаху?".

Тот будто бы равнодушно отвечает: "Да, конечно, Райан".

После этого начинает играть кавер-версия знаменитой песни Уитни Хьюстон "I Will Always Love You", где слово "You" заменено на "Хью", после чего на экране появляется логотип Дэдпула, который разрывают когти Росомахи.

Также объявляется, что премьера третьего "Дэдпула" состоится 6 сентября 2024 года, — и в целом это все, что известно о фильме, все детали сюжета держат в тайне.

Как известно, и Дэдпул, и Росомаха, — персонажи киновселенной Marvel. Хью Джекман сыграл Росомаху в девяти фильмах, среди которых трилогия "Люди Икс" и серия сольных фильмов. В "Логане" 2017 года Росомаха умирает, отравленный изнутри.

Ранее было много слухов о возвращении Хью Джекмана как Росомахи, однако он опровергал их утверждением, что эта роль ему близка, но "дело сделано".

