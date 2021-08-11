Росомаха оживет? Хью Джекман ответил на вопрос о возвращении к киновселенной Marvel

Слухи о возвращении Хью Джекмана к Росомахе, которого он мог и не сыграть, кажется, никогда не утихнут. Исполнитель роли супергероя-мутанта по имени Логан во франшизе "Люди Х" недавно дал искренний ответ, который расстроит поклонников киновселенной Marvel.

В интервью с Джейком Гамильтоном 52-летний австралийский актер опроверг слухи о своем возвращении к роли Росомахи, который, как мы помним, погиб в фильме "Логан" 2017 года. Об этом пишет ScreenRant.

"Давайте просто проясним эту ситуацию. Еще до того, как мы сняли "Логана", я действительно подумывал вернуться. Тогда я все переосмыслил, и это помогло мне осознать, что я вступаю в свой последний сезон, в котором я сделал все по максимуму. Это все еще мой персонаж, который мне очень близок. Но я знаю, что дело сделано", - ответил Хью Джекмен.

Добавим, что на днях знаменитость сообщил своим фанатам в Инстаграме, что врачи заподозрили у него рецидив рака кожи. Актер в очередной раз сдал анализы на наличие карциномы, и результаты оказались "неубедительными".

"Я знаю, что повторяю сам себя, и это никогда не закончится, но, пожалуйста, проверяйте вашу кожу и наносите средства защиты. Спасибо вам за поддержку", - обратился к поклонникам Джекман, который уже многие годы борется с заболеванием.

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В августе 2021 года на экраны выходит новый фильм с Хью Джекманом "Реминисценция" (Reminiscence), где компанию актеру составила звезда "Миссии невыполнимой" Ребекка Фергюсон.