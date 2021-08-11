Скачать
Среда, 11.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
В Одессе прощаются с директором художественного музея Александром Ройтбурдом (фото и видео)
В Одессе прощаются с директором художественного музея Александром Ройтбурдом (фото и видео)
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
Патрульные на Окружной в Киеве догнали в зад "маршрутку": фото ДТП
Патрульные на Окружной в Киеве догнали в зад "маршрутку": фото ДТП
Alyona Alyona после волны хейта отправится отмывать Софийскую площадь от следов шин
Alyona Alyona после волны хейта отправится отмывать Софийскую площадь от следов шин

Росомаха оживет? Хью Джекман ответил на вопрос о возвращении к киновселенной Marvel

Росомаха оживет? Хью Джекман ответил на вопрос о возвращении к киновселенной Marvel
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Слухи о возвращении Хью Джекмана к Росомахе, которого он мог и не сыграть, кажется, никогда не утихнут. Исполнитель роли супергероя-мутанта по имени Логан во франшизе "Люди Х" недавно дал искренний ответ, который расстроит поклонников киновселенной Marvel.

В интервью с Джейком Гамильтоном 52-летний австралийский актер опроверг слухи о своем возвращении к роли Росомахи, который, как мы помним, погиб в фильме "Логан" 2017 года. Об этом пишет ScreenRant.

"Давайте просто проясним эту ситуацию. Еще до того, как мы сняли "Логана", я действительно подумывал вернуться. Тогда я все переосмыслил, и это помогло мне осознать, что я вступаю в свой последний сезон, в котором я сделал все по максимуму. Это все еще мой персонаж, который мне очень близок. Но я знаю, что дело сделано", - ответил Хью Джекмен.

Фанаты будут удивлены: новые тизеры "Очень странных дел" и финальных "Ходячих мертвецов" (видео)

Добавим, что на днях знаменитость сообщил своим фанатам в Инстаграме, что врачи заподозрили у него рецидив рака кожи. Актер в очередной раз сдал анализы на наличие карциномы, и результаты оказались "неубедительными".

"Я знаю, что повторяю сам себя, и это никогда не закончится, но, пожалуйста, проверяйте вашу кожу и наносите средства защиты. Спасибо вам за поддержку", - обратился к поклонникам Джекман, который уже многие годы борется с заболеванием.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman)

В августе 2021 года на экраны выходит новый фильм с Хью Джекманом "Реминисценция" (Reminiscence), где компанию актеру составила звезда "Миссии невыполнимой" Ребекка Фергюсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Росомаха, Хью Джекман, Онкология, Logan.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Серьезный зашквар российской оборонки": военные нашли новые доказательства военных преступлений РФ против Украины (фото)
02 Карпаты для российских военных и туры в Абхазию: украинская турфирма оказалась в эпицентре скандала
03 Бывший советник Порошенко Бирюков поглумился над Алёной Алёной, но потом удалил пост: скриншот
04 Месси в ПСЖ, "Шахтер" прошел "Генк", а "Колос" вылетел из еврокубков: главные новости футбола
05 Янина Соколова призналась, что не может иметь детей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Молодая невеста погибла всего через несколько часов после свадьбы
Молодая невеста погибла всего через несколько часов после свадьбы
Количество заболевших и выздоровевших почти сравнялось: свежая статистика COVID-19 в Украине
Количество заболевших и выздоровевших почти сравнялось: свежая статистика COVID-19 в Украине
Рождество Николая Чудотворца: молитва, традиции и поздравления к празднику
Рождество Николая Чудотворца: молитва, традиции и поздравления к празднику
Samsung Galaxy Unpacked 11 августа: онлайн-презентация
Samsung Galaxy Unpacked 11 августа: онлайн-презентация
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь