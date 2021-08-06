Фанаты будут удивлены: новые тизеры "Очень странных дел" и финальных "Ходячих мертвецов" (видео)

Создатели популярных американских сериалов "Ходячие мертвецы" и "Очень странные дела" решили порадовать поклонников шоу и презентовали короткие трейлеры предстоящих сезонов.

Rotten Tomatoes в YouTube выложил тизер 11 сезона сериала "Ходячие мертвецы", финальный сезон которого стартует 22 августа 2021 года на телеканале AMC.

Всего выпусков 11 сезона будет 24: первые восемь стартуют в августе, а последние 16 выйдут в эфир в 2022 году.

В главных ролях: Норман Ридус, Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Мелисса Макбрайд и другие.

Напомним, что в центре сюжета находится небольшая группа людей, пытающаяся выжить во время зомби-апокалипсиса.

Пару дней назад исполнитель роли Дэрила Диксона, Норман Ридус сообщил, что в 11 сезоне произойдет резкий поворот сюжета, который шокирует фанатов. По словам актера, следующие серии будут "полностью отличаться" от того, что зрители могут ожидать.

В пятницу, 6 августа, стриминговый сервис Netflix показал 30-секундный тизер 4 сезона сериала "Очень странные дел". Ролик состоит из кадров прошлых сезонов, а также треть новых, которые будут в продолжении.

Премьера 4 сезона запланирована на 2022 год.

Роли исполнили Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Дэвид Харбор, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер и другие.

Сюжет: когда исчезает мальчик, жители небольшого городка узнают секрет, связанный с тайными экспериментами, ужасными сверхъестественными силами и странной маленькой девочкой.

Ранее шоураннеры проекта Мэтт и Росс Дафферы заявили, что 4 сезон "Ходячих мертвецов" последним не будет.