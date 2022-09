Росомаха повертається! Г'ю Джекман з’явиться ще в одному фільмі Marvel

Прем’єру доведеться трохи зачекати

Росомаха в обличчі багатьма улюбленого Г’ю Джекмана все ж таки повернеться в кіновсесвіт Marvel Comics, — він знову зіграє одну з найкращих своїх ролей у третій частині "Дедпула".

На це на своїй сторінці в Твіттер натякнув виконавець головної ролі Райан Рейнольдс.

Він виклав ролик, на якому розмірковує про створення фільму та важливість, щоб він став особливим, проте додає, що він не має ідей. Окрім однієї.

На тлі за диваном як би між іншим проходить Джекман, і Рейнольдс запитує в нього: "Гей, Г’ю, не хочеш ще раз зіграти Росомаху?"

Той ніби байдуже відповідає: "Так, звичайно, Райан".

Після цього починає грати кавер-версія знаменитої пісні Вітні Х’юстон "I Will Always Love You", де слово "You" замінено на "Г’ю", після чого на екрані з’являється логотип Дедпула, який розривають пазурі Росомахи.

Також оголошується, що прем’єра третього "Дедпула" відбудеться 6 вересня 2024 року — і в цілому це все, що відомо про фільм, всі деталі сюжету тримають у таємниці.

Як відомо, і Дедпул, і Росомаха — персонажі кінноселеного Marvel. Г’ю Джекман зіграв Росомаху у дев’яти фільмах, серед яких трилогія "Люди Ікс" та серія сольних фільмів. У "Логані" 2017 року Росомаха вмирає, отруєний зсередини.

Раніше було багато чуток про повернення Г’ю Джекмана як Росомахи, проте він спростовував їх твердженням, що ця роль йому близька, але "справа зроблена".

