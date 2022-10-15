Умер Хагрид из "Гарри Поттера": в каких еще фильмах можно увидеть актера

Кроме франшизы о "мальчике со шрамом" Робби Колтрейн снялся еще в ряде других картин

В пятницу, 14 октября, остановилось сердце шотландского кино- и телеактра, комика, сценариста и продюсера Робби Колтрейна, наиболее известного по роли добродушного лесника и друга Гарри Поттера Рубеуса Хагрида. Знаменитости было 72 года.

Актер скончался в больнице недалеко от собственного дома в шотландском городе Ларберт, пишет Deadline. Удостоенный многочисленных наград за актерство Робби Колтрейн последние годы сильно болел, а его состояние здоровья все ухудшалось. У Колтрейна остались двое детей — Спенсер и Элис.

В каких фильмах снимался Робби Колтрейн — наиболее известные работы

Хотя большинство знают Колтрейна именно как персонажа из фильмов о "мальчике со шрамом", за свою долгую карьеру актер успел сняться и в других, не менее известных проектах.

В 1990 году актер исполнил одну из главных ролей — монахиню Инвиолату в комедийном фильме "Монашки в бегах".

У себя на родине в Великобритании Колтрейн покорил телезрителей исполнением роли судебного психолога доктора Эдварда "Фитца" Фицджеральда в телевизионной драме об убийствах "Метод Крекера" (1993-1996), за которую он трижды подряд выигрывал приз BAFTA за лучшую мужскую роль.

Колтрейн также снялся в серии фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде "Золотой глаз" (1995) и "И целого мира мало" (1999), в которых сыграл бывшего агента КГБ Валентина Дмитровича Жуковского.

Робби Колтрейн. Кадр из фильма "И целого мира мало"

После "Гарри Поттера" Колтрейн поучаствовал в съемках фильма "Из ада" (2001) с Джонни Деппом, сыграв сержанта Питера Годли.

В 2004 году снялся в фильме "Двенадцать друзей Оушена", вместе с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и Мэттом Дэймоном. Робби Колтрейн исполнил роль известного мафиози Мацуи.

Последним фильмом, в котором снялся Колтрейн, был "Большие надежды" (2012). В нем он сыграл поверенного — мистера Джеггерса.

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