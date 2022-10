Надругательство или шедевр? Что не так с новым "Властелином колец" от Amazon

Новый сериал получил много спорных отзывов

Многие выросли на саге Толкиена про "Властелина колец" и знают историю до деталей, и на фоне этого в Amazon решили подзаработать и создали свой сериал "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

В первый сезон вошло восемь серий, финальная из которых выйдет уже в пятницу, 14 октября.

Сюжет создали по мотивам истории Средиземья и события там развиваются за тысячу лет до "Хоббита" и трилогии "Властелина колец", — рассказывается про восхождение Саурона, кование Колец власти, последний союз эльфов и людей.

Кадр из нового Властелина колец

Главные роли сыграли Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Назарин Бониади, Чарли Викерс, Роберт Арамайо, Бенджамин Уокер и другие.

Чтобы понять, как все это выглядит, можете посмотреть трейлер с субтитрами на украинском:

На сегодня вышло уже семь серий, последняя восьмая будет опубликована на сервисе Prime Video 14 октября.

Оценка сериала на Metacritic составяет 71/100, а на IMDb 6.9/10.

Критики восхищаются музыкой, постановкой, костюмами, спецэффектами, некоторые утверждают, что сценаристы углубились в мир Толкиена и нашли там золото.

Однако есть и много негативных моментов, — сюжет отошел от канона. К примеру, у женщин-гномов нет бороды, эльфы носят короткие прически, также заметили стереотипы касательно ирландцев.

Но дело не только во внешнем виде эльфов, они по мнению многих и ведут себя не подобающе эльфам, даже Галадриэль не похожа на каноническую характером, поведением и поступками.

"Ощущается как обдираловка", "Потратили непристойные деньги, а вышел набор фрагментов, не клеющихся в единую историю", "Ожидал полного фиаско, но эстетически и визуально работа отличная. Разочаровывает Галадриэль", — пишут в самых популярных отзывах на IMDb.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про новый сериал Netflix про Уэнздей из семейки Аддамс.