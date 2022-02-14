Вышел первый трейлер сериала "Властелин колец" - самого дорогого телешоу в истории (видео)

Сериал основан на романе Джона Толкина.

В понедельник, 14 февраля, студия Amazon Prime решила сделать подарок своим зрителям в День святого Валентина и опубликовала первый трейлер сериала "Властелин Колец: Кольца власти", который считается самым дорогим ТВ-шоу в истории, ведь на производство первого сезона ушло около 465 млн. долларов.

Ролик показали во время Супербоула 2022, а после опубликовали на ютуб-канале сервиса. Отметим, что всего за несколько часов видео набрало почти 3,5 млн просмотров.

"Властелин Колец: Кольца власти": сюжет

События сериала развернуться во времена легендарной Второй эпохи истории Средиземья, то есть за тысячи лет до "Властелина колец" и "Хоббита", что перенесет зрителей в эпоху, когда только зарождались великие державы, королевства то поднимались к славе, то падали в руины, невероятные герои подвергались сложнейшим испытаниям, а величайшие злодеи грозили покрыть весь мир мраком.

В шоу будет множество сюжетных линий и больше двадцати центральных персонажей, включая Галадриэль, Исильдура, Халбранда, Элронда и Келебримбора, а также гномов-правителей Кхазад-дума во времена его расцвета. В сериале будет рассказана история об эльфийке Галадриэль, о гномьем городе Кхазад-дум (Мории) во времена его расцвета, а также показано развитие романтических отношений лесного эльфа Арондира и целительницы Бронвен. Не обошли сценаристы и историю создания Колец власти эльфийским кузнецом Келебримбором и рассказали о похождении моряка Исильдура задолго до того, как он станет нуменорским военачальником.

Отметим, что съемки первого сезона шоу проходили в Новой Зеландии, а затем производство переместили в Великобританию, где будут сняты еще четыре сезона. Премьера сериала назначена на 2 сентября.

В комментариях под дебютным тизером фанаты со всего мира цитируют автора оригинального романа, по которому и снят сериал, Джона Толкина: "Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы".

Трейлер сериала "Властелин Колец: Кольца власти"

Ранее, "Телеграф" рассказывал о новом корейском сериале от Netflix, который стал новым мировым хитом, — "Мы все мертвы". Сериал за пару дней сумел обогнать "Игру в кальмара" и "Зов ада".