Вийшов перший трейлер серіалу "Володар Перснів" — найдорожчого телешоу в історії (відео)

Серіал заснований на романі Джона Толкіна.

У понеділок, 14 лютого, студія Amazon Prime вирішила зробити подарунок своїм глядачам у День святого Валентина та опублікувала перший трейлер серіалу "Володар Перснів: Кільця влади", який вважається найдорожчим ТВ-шоу в історії, адже на виробництво першого сезону пішло близько 465 млн. доларів.

Ролик показали під час Супербоула 2022, а потім опублікували на ютуб-каналі сервісу. Зазначимо, що всього за кілька годин відео набрало майже 3,5 млн переглядів.

"Володар Перснів: Кільця влади": сюжет

Події серіалу розгорнутися за часів легендарної Другої епохи історії Середзем’я, тобто за тисячі років до "Володаря кілець" та "Хоббіта", що перенесе глядачів у епоху, коли тільки зароджувалися великі держави, королівства то підіймалися до слави, то падали в руїни, неймовірні герої піддавалися найскладнішим випробуванням, а найбільші лиходії загрожували покрити увесь світ мороком.

У шоу буде безліч сюжетних ліній та понад двадцять центральних персонажів, включаючи Галадріель, Ісільдура, Халбранда, Елронда та Келебрімбора, а також гномів-правителів Кхазад-дума за часів його розквіту. У серіалі буде розказано історію про ельфійку Галадріель, про місто гномів Кхазад-дум (Морії) за часів його розквіту, а також показано розвиток романтичних відносин лісового ельфа Арондира та цілительки Бронвен. Не оминули сценаристи та історію створення Кілець влади ельфійським ковалем Келебрімбором та розповіли про пригоду моряка Ісільдура задовго до того, як він стане нуменорським воєначальником.

Зазначимо, що зйомки першого сезону шоу проходили у Новій Зеландії, а потім виробництво перемістили до Великобританії, де буде знято ще чотири сезони. Прем’єру серіалу призначено на 2 вересня.

У коментарях під дебютним тизером фанати з усього світу цитують автора оригінального роману, за яким і знято серіал, Джона Толкіна: "Зло не може створити нічого нового, воно може тільки зіпсувати та зруйнувати те, що винайшли або створили добрі сили".

Трейлер серіалу "Володар Кільця: Кільця влади"

Раніше "Телеграф" розповідав про новий корейський серіал від Netflix, який став новим світовим хітом, — "Ми всі мертві". Серіал за пару днів зумів обігнати "Гру в кальмара" та "Поклик пекла".