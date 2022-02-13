З Днем Святого Валентина! Зворушливі привітання зі святом усіх закоханих

Цього дня закохані дарують один одному подарунки та листівки-валентинки.

У понеділок, 14 лютого, відзначається свято романтики, кохання та ніжності — День святого Валентина чи День усіх закоханих. У цей романтичний день заведено освідчуватися і дарувати коханим подарунки.

Свято з’явилося 496 року, коли папа римський Геласій I оголосив 14 лютого Днем святого Валентина. День закоханих присвячений священникові Валентину, який потай вінчав закоханих солдатів під час війни у III столітті. У Західній Європі День святого Валентина став широко відзначатися з 13 століття, США — з 1777 року.

Варто зазначити, що у різних країнах День закоханих відзначають по-різному: японці дарують один одному солодощі, французи – прикраси, а данці – засушені білі квіти. Проте спільним для всіх країн світу є головний символ свята – серце.

"Телеграф" підготував гарні привітання у віршах, листівках та картинках, щоб ви могли привітати всіх своїх коханих, рідних та близьких.

Привітання з Днем святого Валентина у картинках

Привітання з Днем святого Валентина у віршах

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З днем Святого Валентина!

***

День Святого Валентина,

І за вікном одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

***

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров'я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму колі,

Була любов і вірні друзі!

***

В житті – як в казці :

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить – той перемагає,

Хто вірить і горить душею –

Зійдеться з мрією своєю!

З днем святого Валентина!

***

В цей прекрасний день кохання,

Приготуйте привітання,

Подарунки-валентинки,

Всім даруйте без зупинки,

І коханим, і коханкам,

Підіймайте настрій ранком!

З днем святого Валентина!

Також читайте на "Телеграфі" любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку за картами Таро на лютий 2022 року.