З Днем Святого Валентина! Зворушливі привітання зі святом усіх закоханих
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Цього дня закохані дарують один одному подарунки та листівки-валентинки.
У понеділок, 14 лютого, відзначається свято романтики, кохання та ніжності — День святого Валентина чи День усіх закоханих. У цей романтичний день заведено освідчуватися і дарувати коханим подарунки.
Свято з’явилося 496 року, коли папа римський Геласій I оголосив 14 лютого Днем святого Валентина. День закоханих присвячений священникові Валентину, який потай вінчав закоханих солдатів під час війни у III столітті. У Західній Європі День святого Валентина став широко відзначатися з 13 століття, США — з 1777 року.
Варто зазначити, що у різних країнах День закоханих відзначають по-різному: японці дарують один одному солодощі, французи – прикраси, а данці – засушені білі квіти. Проте спільним для всіх країн світу є головний символ свята – серце.
"Телеграф" підготував гарні привітання у віршах, листівках та картинках, щоб ви могли привітати всіх своїх коханих, рідних та близьких.
Привітання з Днем святого Валентина у картинках
Привітання з Днем святого Валентина у віршах
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
***
Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!
***
День Святого Валентина,
І за вікном одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце – стало два.
***
З Днем святого Валентина!
Хай життя буде малина,
Щоб в коханні та любові
Проходили дні чудові.
Нехай любов взаємна буде,
А решта все якось прибуде:
І здоров'я, і успіх,
І дитячий добрий сміх!
***
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму колі,
Була любов і вірні друзі!
***
В житті – як в казці :
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить – той перемагає,
Хто вірить і горить душею –
Зійдеться з мрією своєю!
З днем святого Валентина!
***
В цей прекрасний день кохання,
Приготуйте привітання,
Подарунки-валентинки,
Всім даруйте без зупинки,
І коханим, і коханкам,
Підіймайте настрій ранком!
З днем святого Валентина!
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