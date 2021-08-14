Съемки сериала "Властелин колец" перенесли из Новой Зеландии в Великобританию: причина

В июле 2020 года власти Новой Зеландии разрешили съемочной группе сериала "Властелин колец" въезд на территорию страны для производства первого сезона проекта. Из-за решения снимать в Новой Зеландии сериал стал очень дорогостоящим.

В августе 2021 года стало известно, что второй сезон "Властелина колец" будет перенесен на другую локацию - в Великобританию. Об этом сообщает BBC News.

Причиной смены места съемок стали экономические причины. В Amazon отметили, что изменение местоположения было частью плана по расширению производственных площадей и консолидации присутствия в Великобритании.

Съемки первого сезона шоу закончатся в Новой Зеландии и будут показаны на Amazon Prime в сентябре 2022 года, а затем производство переместится в Великобританию, и ожидается, что будут сняты еще четыре сезона шоу.

Ранее, "Телеграф" писал, что Amazon презентовал первый тизер музыкального фильма "Золушка", главную роль в котором сыграет певица Камилла Кабельо.