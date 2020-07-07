Новая Зеландия дала "зеленый свет" съемкам "Властелина колец"

Власти Новой Зеландии вывели съемочную группу сериала "Властелин колец", а также некоторых иных иностранных кинопроектов, за рамки действующего в стране запрета на посещение страны. Таким образом, как отмечает издание Collider, все работы в рамках проекта могут быть возобновлены уже в ближайшее время.

Согласно распоряжению министерства бизнеса и инноваций, более двух сотен участников съемочных групп и 35 членов их семей получат право въехать на территорию Новой Зеландии. Также будет увеличена квота для создателей фантастического фильма "Аватар 2", возобновление съемок которого было разрешено ранее.

Отметим, что до начала пандемии коронавируса подготовка к съемкам сериала по мотивам "Властелина колец" велась в Окленде. Сами съемки шоу еще не стартовали.

Финансирует проект компания Amazon, которая приобрела права на экранизацию за внушительную сумму - 250 миллионов долларов. Производственный бюджет оценивается в миллиард долларов.

Ожидается, что действие будет происходить в так называемую Вторую Эпоху, то есть до событий, которые были показаны зрителям в полнометражной трилогии. Дата выхода еще не уточнялась, но, вероятнее всего, первый сезон будет представлен не ранее 2022 года.