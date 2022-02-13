С днем святого Валентина! Трогательные поздравления с праздником всех влюбленных
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В этот день влюбленные дарят друг другу подарки и открытки-валентинки.
В понедельник, 14 февраля, отмечается праздник романтики, любви и нежности — День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот романтический день принято признаваться в любви и дарить любимым подарки.
Праздник появился в 496 году, когда папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. День влюбленных посвящен священнику Валентину, который втайне венчал влюбленных солдат во время войны в III столетии. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года.
Стоит отметить, что в разных странах День влюбленных отмечают по-разному: японцы дарят друг другу сладости, французы — украшения, а датчане — засушенные белые цветы. Однако общим для всех стран мира является главный символ праздника — сердце.
"Телеграф" подготовил красивые поздравления в стихах, открытках и картинках, чтобы вы могли поздравить всех своих любимых, родных и близких.
Поздравления с Днем святого Валентина в картинках
Поздравления с Днем святого Валентина в стихах
С Днем святого Валентина,
С днем всех любящих сердец!
Пусть его святая сила
Даст вам счастье наконец.
Пусть печали все уходят,
Им на смену мир придет,
Благоденствие, доходы,
Солнце, радость и любовь!
***
С днем прекрасным,
С Днем влюбленных
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком в душе горит,
И в глазах пускай сияет,
В сердце свет пускай хранит!
***
В этот светлый День влюбленных
Я сердечно поздравляю
И любви такой огромной
От души тебе желаю!
Чтоб глаза искрились счастьем,
А душа цвела и пела,
Чтобы жизнь была, как в сказке,
И сверкала, и шумела!
***
В день любви — любви желаю.
С Днем влюбленных поздравляю!
Без любви, как ни крути,
Ни родиться, ни расти.
Без любви работа — в тягость,
Даже отдых — суета.
Без любви какая радость?
Так, не жизнь, а маета.
Круглый год, во всем, везде
Любви желаю я тебе.
***
С Днем влюбленных поздравляю,
И любви большой желаю,
Поцелуев и объятий,
Чтобы было в жизни счастье!
Чтоб парить под небесами,
Жить любовью и мечтами,
Никогда не унывать,
Славный праздник отмечать!
***
С днем Валентина поздравляю,
Большой любви тебе желаю,
Ведь это сказочное чувство,
А без него на сердце пусто!
Пускай любовь к тебе придет
И в феврале все расцветет,
И сердце радостно забьется,
Когда его любовь коснется!
***
С Днем святого Валентина!
Жизнь пускай будет малиной,
Чтоб в совете и любви
Проходили ваши дни.
Пусть любовь взаимной будет,
Остальное всё пребудет:
И здоровье, и удача,
Ведь не может быть иначе.
Всем, кто любит и любим,
Помогает Валентин.
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