С днем святого Валентина! Трогательные поздравления с праздником всех влюбленных

В этот день влюбленные дарят друг другу подарки и открытки-валентинки.

В понедельник, 14 февраля, отмечается праздник романтики, любви и нежности — День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот романтический день принято признаваться в любви и дарить любимым подарки.

Праздник появился в 496 году, когда папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. День влюбленных посвящен священнику Валентину, который втайне венчал влюбленных солдат во время войны в III столетии. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года.

Стоит отметить, что в разных странах День влюбленных отмечают по-разному: японцы дарят друг другу сладости, французы — украшения, а датчане — засушенные белые цветы. Однако общим для всех стран мира является главный символ праздника — сердце.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления в стихах, открытках и картинках, чтобы вы могли поздравить всех своих любимых, родных и близких.

Поздравления с Днем святого Валентина в картинках

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

С Днем святого Валентина,

С днем всех любящих сердец!

Пусть его святая сила

Даст вам счастье наконец.

Пусть печали все уходят,

Им на смену мир придет,

Благоденствие, доходы,

Солнце, радость и любовь!

***

С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

***

В этот светлый День влюбленных

Я сердечно поздравляю

И любви такой огромной

От души тебе желаю!

Чтоб глаза искрились счастьем,

А душа цвела и пела,

Чтобы жизнь была, как в сказке,

И сверкала, и шумела!

***

В день любви — любви желаю.

С Днем влюбленных поздравляю!

Без любви, как ни крути,

Ни родиться, ни расти.

Без любви работа — в тягость,

Даже отдых — суета.

Без любви какая радость?

Так, не жизнь, а маета.

Круглый год, во всем, везде

Любви желаю я тебе.

***

С Днем влюбленных поздравляю,

И любви большой желаю,

Поцелуев и объятий,

Чтобы было в жизни счастье!

Чтоб парить под небесами,

Жить любовью и мечтами,

Никогда не унывать,

Славный праздник отмечать!

***

С днем Валентина поздравляю,

Большой любви тебе желаю,

Ведь это сказочное чувство,

А без него на сердце пусто!

Пускай любовь к тебе придет

И в феврале все расцветет,

И сердце радостно забьется,

Когда его любовь коснется!

***

С Днем святого Валентина!

Жизнь пускай будет малиной,

Чтоб в совете и любви

Проходили ваши дни.

Пусть любовь взаимной будет,

Остальное всё пребудет:

И здоровье, и удача,

Ведь не может быть иначе.

Всем, кто любит и любим,

Помогает Валентин.

Читайте также на "Телеграфе" любовный гороскоп для всех знаков Зодиака по картам Таро на февраль 2022 года.