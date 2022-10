Наруга чи шедевр? Що не так з новим "Володарем перснів" від Amazon

Новий серіал отримав багато спірних відгуків

Багато хто виріс на сазі Толкієна про "Володара перснів" і знає історію до деталей, і на тлі цього в Amazon вирішили підзаробити і створили свій серіал "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

У перший сезон увійшло вісім серій, фінальна з яких вийде вже в п’ятницю, 14 жовтня.

Сюжет створили за мотивами історії Середзем’я та події там розвиваються за тисячу років до "Хоббіта" та трилогії "Володар перснів", — розповідається про сходження Саурона, кування Перснів влади, останній союз ельфів та людей.

Кадр із нового Володаря перснів

Головні ролі зіграли Морвед Кларк, Ісмаель Крус Кордова, Назарін Боніаді, Чарлі Вікерс, Роберт Арамайо, Бенджамін Вокер та інші.

Щоб зрозуміти, як все це виглядає, можете подивитися трейлер із субтитрами українською:

На сьогодні вийшло вже сім серій, останню восьму буде опубліковано на сервісі Prime Video 14 жовтня.

Оцінка серіалу на Metacritic складає 71/100, а IMDb 6.9/10.

Критики захоплюються музикою, постановкою, костюмами, спецефектами, дехто стверджує, що сценаристи заглибилися у світ Толкієна і знайшли там золото.

Однак є й багато негативних моментів — сюжет відійшов від канону. Наприклад, у жінок-гномів немає бороди, ельфи носять короткі зачіски, а також помітили стереотипи щодо ірландців.

Але справа не тільки в зовнішньому вигляді ельфів, вони на думку багатьох і ведуть себе не як ельфи, навіть Галадріель не схожа на канонічну характером, поведінкою і вчинками.

"Відчувається як обдиралівка", "Витратили непристойні гроші, а вийшов набір фрагментів, що не клеються в єдину історію", "Чекав повного фіаско, але естетично і візуально робота чудова. Розчаровує Галадріель", — пишуть у найпопулярніших відгуках на IMDb.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий серіал Netflix про Венздей із сімейки Аддамс.