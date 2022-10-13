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Наруга чи шедевр? Що не так з новим "Володарем перснів" від Amazon

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Восени 2022 року випустили новий серіал "Володар перснів: Персні влади" Новина оновлена 13 жовтня 2022, 12:35
Восени 2022 року випустили новий серіал "Володар перснів: Персні влади"

Новий серіал отримав багато спірних відгуків

Багато хто виріс на сазі Толкієна про "Володара перснів" і знає історію до деталей, і на тлі цього в Amazon вирішили підзаробити і створили свій серіал "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

У перший сезон увійшло вісім серій, фінальна з яких вийде вже в п’ятницю, 14 жовтня.

Сюжет створили за мотивами історії Середзем’я та події там розвиваються за тисячу років до "Хоббіта" та трилогії "Володар перснів", — розповідається про сходження Саурона, кування Перснів влади, останній союз ельфів та людей.

Володар перснів: Персні влади 2022
Кадр із нового Володаря перснів

Головні ролі зіграли Морвед Кларк, Ісмаель Крус Кордова, Назарін Боніаді, Чарлі Вікерс, Роберт Арамайо, Бенджамін Вокер та інші.

Володар перснів: Персні влади 2022

Щоб зрозуміти, як все це виглядає, можете подивитися трейлер із субтитрами українською:

На сьогодні вийшло вже сім серій, останню восьму буде опубліковано на сервісі Prime Video 14 жовтня.

Оцінка серіалу на Metacritic складає 71/100, а IMDb 6.9/10.

Критики захоплюються музикою, постановкою, костюмами, спецефектами, дехто стверджує, що сценаристи заглибилися у світ Толкієна і знайшли там золото.

Однак є й багато негативних моментів — сюжет відійшов від канону. Наприклад, у жінок-гномів немає бороди, ельфи носять короткі зачіски, а також помітили стереотипи щодо ірландців.

Але справа не тільки в зовнішньому вигляді ельфів, вони на думку багатьох і ведуть себе не як ельфи, навіть Галадріель не схожа на канонічну характером, поведінкою і вчинками.

Володар перснів: Персні влади 2022

"Відчувається як обдиралівка", "Витратили непристойні гроші, а вийшов набір фрагментів, що не клеються в єдину історію", "Чекав повного фіаско, але естетично і візуально робота чудова. Розчаровує Галадріель", — пишуть у найпопулярніших відгуках на IMDb.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий серіал Netflix про Венздей із сімейки Аддамс.

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#Серіал #Amazon #Володар кілець