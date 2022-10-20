"Ты всегда где-то рядом": в Дизель Шоу почтили память Марины Поплавской, погибшей в ДТП четыре года назад

В коллективе актрису называли Мамой

В этот четверг украинцы вспоминают об украинской артистке Марине Поплавской. Четыре года назад, 20 октября, актриса комедийного проекта "Дизель Студио" ушла из жизни — Поплавская погибла в результате ДТП.

На официальной странице студии в Инстаграме появился пост, посвященный той, которая ушла из жизни в возрасте 48 лет. В коллективе Поплавскую называли не иначе как Мама: "Время никого не лечит – оно только притупляет боль. Каждый раз, когда вспоминаем нашу Марину, сердце в груди сжимается сильнее. Наша милая, красивая, неповторимая, мы невероятно скучаем по тебе. Спасибо за время, которое мы провели вместе, и за моменты счастья, которые ты дарила. Помним все твои наставления и советы. Знаем: ты всегда где-то рядом была, есть и будешь! Надо помнить… Мы никогда не забудем и никому не дадим забыть все, что было… Спасибо, Мама!!".

Коллеги актрисы также опубликовали отрывок из программы "Дизель Шоу", в котором артисты почитают память Поплавской и поют в ее честь.

Отдельным постом трогательно вспомнил о своей коллеге актер Егор Крутоголов: "4 года прошло с того момента, как Марины не стало, но мы все помним какой она была, а была она разной: крутой, уязвимой, железной, хрупкой, но навсегда верной подругой, добрым человеком, никому не желавшим зла и большой артисткой, которая обожала своего зрителя и расцветала при каждой встрече с ним".

"Пусть небо будет для нее, как второй дом", — пишут украинцы в комментариях.

Смерть Марины Поплавской

Актриса погибла в ДТП в ночь на 20 октября 2018 года, когда актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова после очередного выступления. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Позже, в декабре того же года артистку посмертно наградили орденом "За заслуги".

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти актера Робби Колтрейна, известного по роли Хагрида во франшизе о Гарри Поттере.