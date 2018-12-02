Актрису "Дизель Шоу" посмертно наградили орденом "За заслуги"

Новости шоу бизнеса: Погибшая в ДТП Марина Поплавская посмертно награждена орденом "За заслуги".

Актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская, погибшая в дорожно-транспортном происшествии 20 октября, посмертно награждена орденом "За заслуги" III степени.

Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко №404/2018 "О награждении государственными наградами по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года", размещенном на сайте главы государства.

Наград удостоены граждане Украины за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.