Семь лет назад погибла звезда "Дизель Шоу": как в молодости выглядела актриса Марина Поплавская (фото)

Ровно 7 лет назад в страшной автоаварии погибла украинская актриса Марина Поплавская. Это произошло по пути из Львова в Киев, когда актеры "Дизель Шоу" возвращались с очередного юмористического концерта.

Что известно про Марину Поплавскую?

Поплавская, которая родилась в городе Звягель Житомирской области, получила популярность благодаря участию в высшей лиге КВН в команде "Девушки из Житомира". Выступала на разных музыкальных фестивалях, была актрисой в проектах "Дизель Студио".

Поплавская более 20 лет преподавала украинский язык и литературу в житомирской школе №33, совмещая работу актрисы с учительством. Однако из-за нехватки времени в 2017 году звезда уволилась из учебного заведения.

Прежде чем стать знаменитой, Марина Поплавская училась на факультете украинской филологии Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Там и проявились ее актерские и юмористические таланты.

Смерть Марины Поплавской

Актриса погибла в ДТП в ночь на 20 октября 2018 года, когда актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова после очередного выступления. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. 22 октября Поплавская была похоронена на Корбутовском кладбище в Житомире. Позже в декабре того же года артистку посмертно наградили орденом "За заслуги".

