Втекла із СРСР через кохання: як виглядала у молодості мама Мілли Йовович і що вона зараз говорить про війну

Галина Логінова неоднозначно висловлювалася про війну в Україні

Американську актрису Міллу Йовович, яка народилася у Києві і зараз підтримує українців, народила та виховала відома радянська актриса Галина Логінова. 28 жовтня колишній зірці СРСР виповнилося 75 років.

Що потрібно знати:

Галина Логінова була зіркою радянського кіно у 1970-х і емігрувала з СРСР через шлюб з іноземцем

В Америці сім’я натрапила на труднощі, і Логінова зосередилася на вихованні доньки

Сьогодні акторка дає спірні інтерв’ю, у яких коментує ситуацію в Україні. Вона називає своїх онучок "російськими"

Батьки Логінової з російської Тули, сама вона закінчила школу у Дніпропетровську (зараз Дніпро). 1972 року закінчила московський ВДІК, а до 1980 року (до імміграції у США) була актрисою Київської кіностудії імені Довженка.

Галина Логінова в молодості

Ще студенткою Галина почала зніматися в кіно. Її дебют відбувся у багатосерійному фільмі "Тіні зникають опівдні", де вона зіграла Ольгу Воронову. Помітною стала роль Беатріче у картині "Багато галасу з нічого" (1973), де партнером зі зйомок був нинішній путініст Костянтин Райкін. Потім були фільми "Хто, якщо не ти…", "Блакитний патруль", "Казка як казка" та інші.

Актриса у фільмі "Багато галасу з нічого"

Галина Логінова в молодості

Покинула СРСР через кохання

З батьком своєї єдиної доньки, Богданом Йововичем, Логінова познайомилася на початку 1970-х у Києві. У столиці уродженець Сербії навчався у Київському медичному інституті на лікаря-терапевта.

Галина Логінова та Богдан Йовович

Через стосунки з іноземцем в актриси одразу виникли проблеми: у КДБ наполягали, щоб вона розсталася з громадянином Югославії, інакше загрожували кар’єрними наслідками. Жінка не підкорилася і вийшла за Богдана заміж. 1975 року у них народилася єдина дочка Мілла. Вже 1976-го чоловік змушений був залишити СРСР, а Галині з дитиною знадобилося п’ять років, щоб отримати дозвіл на виїзд. 1981 року сім’я возз’єдналася у Лондоні, а пізніше переїхала до США.

Галина Логінова з чоловіком та дочкою

В Америці ні у Галини, ні в її чоловіка кар’єра не склалася: невдала спроба заробітку привела Йововича до тюремного терміну. Після його звільнення подружжя розлучилося, але зберегло добрі стосунки. Галина ж зосередила усі зусилля на вихованні доньки – саме завдяки її підтримці Мілла Йовович стала зіркою Голівуду.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Що Галина Логінова говорить про війну

У грудні 2015 року в неоднозначному інтерв’ю виданню "Бульвар Гордона" колишня актриса заявила, що "український народ обдурений, причому обдурений був ще до того, як відбулася Революція гідності". За її словами, українська влада дбає не про людей, а насамперед про "свої кишені".

Народ обдурений, причому був обдурений ще до того, як все це сталося. Я не вірю у революції і вважаю, що відбувається падіння вниз… Що зробили з народом? Закрутили на адреналіні національну боротьбу між росіянами та українцями. Як їх можна розділяти? Хто колись думав про це? У Росії на всіх постах найталановитіші люди – українці, і уряд був українським за Радянського Союзу. А зараз бенкет під час чуми. Влада думає тільки про себе та про свої кишені. Скільки людей загинуло. Навіщо? І що далі змінилося? сказала Логінова

Зараз Галина Логінова живе у Палм-Спрінгсі, Каліфорнія. Фото: instagram.com/boosinka1

До речі, попри підтримку Міллою Йовович своєї справжньої батьківщини, її мати називає своїх онучок "російськими". Так, у червні 2025 року Логінова виклала у мережу фото онуки Ошин, де назвала її "російською дівчинкою".

Варто зазначити, що й сама Мілла Йовович виховує дочок-акторок. Раніше "Телеграф" писав, як її старша дочка Евер Андерсон підкорює Голлівуд.