Сбежала из СССР из-за любви: как выглядела в молодости мама Миллы Йовович и что она сейчас говорит о войне

Галина Логинова неоднозначно высказывалась о войне в Украине

Американскую актрису Миллу Йовович, которая родилась в Киеве и сейчас поддерживает украинцев, родила и воспитала известная советская актриса Галина Логинова. 28 октября бывшей звезде СССР исполнилось 75 лет.

Что нужно знать:

Галина Логинова была звездой советского кино в 1970-х и эмигрировала из СССР из-за брака с иностранцем

В Америке семья столкнулась с трудностями, и Логинова сосредоточилась на воспитании дочери

Сегодня актриса дает спорные интервью, в которых комментирует ситуацию в Украине. Она называет своих внучек "русскими"

Родители Логиновой с российской Тулы, сама она окончила школу в Днепропетровске (сейчас Днепр). В 1972 году окончила московский ВГИК, а до 1980 года (до иммиграции в США) была актрисой Киевской киностудии имени Довженко.

Галина Логинова в молодости

Еще будучи студенткой, Галина начала сниматься в кино. Ее дебют состоялся в многосерийном фильме "Тени исчезают в полдень", где она сыграла Ольгу Воронову. Заметной стала роль Беатриче в картине "Много шума из ничего" (1973), где партнером по съемкам был нынешний путинист Константин Райкин. Затем были фильмы "Кто, если не ты…", "Голубой патруль", "Сказка как сказка" и другие.

Актриса в фильме "Много шума из ничего"

Галина Логинова в молодости

Покинула СССР из-за любви

С отцом своей единственной дочери, Богданом Йовович, Логинова познакомилась в начале 1970-х в Киеве. В столице уроженец Сербии учился в Киевском медицинском институте на врача-терапевта.

Галина Логинова и Богдан Йовович

Из-за отношений с иностранцем в актрисы сразу возникли проблемы: в КГБ настаивали, чтобы она рассталась с гражданином Югославии, иначе грозили карьерными последствиями. Женщина не подчинилась и вышла за Богдана замуж. В 1975 году у них родилась единственная дочь Милла. Уже в 1976-м мужчина вынужден был покинуть СССР, а Галине с ребенком потребовалось пять лет, чтобы получить разрешение на выезд. В 1981 году семья воссоединилась в Лондоне, а позже переехала в США.

Галина Логинова с мужем и дочерью

В Америке ни у Галины, ни у ее мужа карьера не сложилась: неудачная попытка заработка привела Йовович к тюремному сроку. После его освобождения супруги расстались, но сохранили хорошие отношения. Галина же сосредоточила все усилия на воспитании дочери — именно благодаря ее поддержке Милла Йовович стала звездой Голливуда.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Что Галина Логинова говорит о войне

В декабре 2015 года в неоднозначном интервью изданию "Бульвар Гордона" бывшая актриса заявила, что "украинский народ обманут, причем обманут был еще до того, как произошла Революция достоинства". По ее словам, украинские власти заботятся не о людях, а прежде всего о "своих карманах".

Народ обманут, причем обманут был еще до того, как все это случилось. Я не верю в революции и считаю, что происходит падение вниз… Что сделали с народом? Закрутили на адреналине национальную борьбу между русскими и украинцами. Как их можно разделять? Кто когда думал об этом? В России на всех постах самые талантливые люди – украинцы, и правительство было украинским при Советском Союзе. А сейчас пир во время чумы. Власть думает только о себе и о своих карманах. Сколько людей погибло. Для чего? И что дальше изменилось? сказала Логинова

Сейчас Галина Логинова живет в Палм-Спрингсе, Калифорния. Фото: instagram.com/boosinka1

К слову, несмотря на поддержку Миллой Йовович своей настоящей родины, ее мать называет своих внучек "русскими". Так, в июне 2025 года Логинова выложила в сеть фото внучки Ошин, где назвала ее "российской девочкой".

Стоит отметить, что и сама Милла Йовович воспитывает дочерей-актрис. Ранее "Телеграф" писал, как ее старшая дочь Эвер Андерсон покоряет Голливуд.