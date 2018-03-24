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Российский комик попал в базу "Миротворца"
Новости Украины: В базу сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма внесли российского комика Константина Райкина.
Российский комик Константин Райкин попал в базу "Миротворца". Об этом говорится на странице сайта в Facebook.
"Российский комик Константин Райкин обрел пристанище в чистилище сайта миротворец. Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым", - говорится в сообщении.
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В "Миротворце" объяснили, что в 2017 году, несмотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя на территории Украины, его не вносили его в "Чистилище" ввиду отсутствия каких либо подтверждений его противоправной деятельности.
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