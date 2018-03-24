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Аброськин назвал сроки окончания комплектования подразделений полиции Крыма

Вячеслав Аброськин и Изет Гданов
20:56 Сегодня Телеграф
Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о готовности Украины сотрудничать с представительством президента в АР Крым.

Комплектование структурных подразделений полиции Автономной республики (АР) Крым будет завершено до конца 2018 года. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на встрече с первым заместителем постоянного представителя президента в АР Крым Изетом Гдановым, сообщает Департамент коммуникации НПУ.

Аброськин подчеркнул, что полиция готова сотрудничать с представительством президента в АР Крым в деле возвращения полуострова.

В ходе встречи речь шла о прекращении нелегальных перевозок пассажиров, а также контрабандных грузов через линию разграничения с временно оккупированным полуостровом, поскольку такая деятельность может угрожать национальной безопасности Украины.

Он отметил, что сейчас продолжается процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции. По его словам, до конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности, патрульной полиции Крыма.

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Поэтому комплектования полицейских подразделений позволит эффективно противодействовать различным правонарушениям, а также деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на территорию материковой части Украины.

"Полиция готова предоставить разностороннюю помощь представительству (президента в АР Крым), особенно в деятельности, направленной на возвращение Украине оккупированных территорий, а также в предотвращении проезда на территорию страны людей, которые приезжают сюда с целью совершения тяжких преступлений, диверсионных актов", - добавил Аброськин.

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Новости Украины, Возвращение Крыма, Представительство президента АР Крым, Сотрудничество, Украина.
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