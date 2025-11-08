Место для артиста нашлось на кладбище путинистов

В Москве в субботу, 8 ноября, проходят похороны известного российского телеведущего Юрия Николаева. Он умер во вторник, 4 ноября.

Что нужно знать:

В Троекуровском кладбище проходит прощание с телеведущим Николаевым

На траурной церемонии замечены сторонники войны против Украины

Похороны состоятся на 21 участке кладбища

Церемония прощания с ведущим российских телепрограмм "Песня года" и "Голубой Огонек" идет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, где также покоятся певец Вячеслав Добрынин, модельер Валентин Юдашкин, умерший в марте Бедрос Киркоров и другие артисты страны-агрессорши.

На мероприятие приехали семья, родственники, друзья и коллеги Николаева. Среди них ярые приверженцы войны против Украины, включая музыканта Александра Маршала, композитора Юрия Антонова, телеведущего Леонида Ярмольника, Игоря Николаева, Валерия Сюткина.

В сети росСМИ публикуют кадры с похорон путиниста, который при жизни активно получал из рук диктора Путина грамоты и плевал на международные санкции. В траурном зале в центре установлен большой портрет Николаева.

Стол, на котором размещен гроб, украшен белыми и красными розами, а у выхода из зала стоят клумбы с темно-бордовыми розами.

Известно, что похоронят российского артиста на 21 участке престижного московского кладбища. Возле его могилы установили два скорбных шатра.

Напомним, что мужчины не стало на 77 году жизни от рака. У путиниста остались жена и племянники, которые претендуют на наследство Николаева.