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В Україні затримали банду хакерів, які "полювали" на іноземні компанії: розмір "виторгу" вражає

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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СБУ викрила українців, які створили сервіс для хакерів
СБУ викрила українців, які створили сервіс для хакерів

Хакерам вдалося обікрасти півсотні іноземних компаній на мільйон доларів

Українські кіберфахівці спільно із закордонними партнерами ліквідували потужний хакерський сервіс, який здійснював атаки на іноземні компанії та надавав платні послуги із підміни ІР-адресів іншим хакерам.

Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, злочинній групі вдалося заробити більше мільйону доларів США.

Попередньо відомо, що ділки займалися підвантажуванням комп’ютерних вірусів, шпигунського забезпечення та інших заборонених програм через спеціальну платформу. Тобто фігурантам вдалося створити так званий "бандитський" сервіс, який не міг контролюватися жодним органом влади або правоохоронцями.

Під час слідства було встановлено, що організаторами групи є громадяни України. Дехто з них перебував у міжнародному розшуку.

Адміністрація злочинного сервісу відбувалася з домашніх персональних комп’ютерів. Аби уникати відповідальності, адміністратори маскувалися під вигаданими нікнеймами.

Кіберполіцейським вдалося довести причетність українців до обкрадання іноземних компаній
Кіберполіцейським вдалося довести причетність українців до обкрадання іноземних компаній

Послуги сервісу були популярними серед членів міжнародних хакерських угруповань.

Для того, що легалізувати отримані кошти злочинці систематично проводили фінансові операції, користуючись спеціальними онлайн сервісами. Деякі з них заборонені на території Україні. На останніх етапах переведення у готівку "виторг" переказували на платіжні картки розгалуженої мережі на імена підставних осіб.

Затримання фігурантів по справі
Затримання фігурантів по справі

Під час проведення обушків за місцями проживання підозрюваних, слідчі виявили і вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності фігурантів.

Речові докази протиправної діяльності хакерів
Речові докази протиправної діяльності хакерів

Наразі відкрито кримінальне провадження. Слідство за вказаним фактом триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці представники СБУ затримали терористів з "ІДІЛ". До складу угрупування входили 12 осіб, п'ятеро серед яких — це громадяни Росії.

Теги:
#Україна #СБУ #Хакери #Крадіжка #Кіберполіції
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