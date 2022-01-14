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Нічна кібератака на Україну: в СБУ знайшли слід російських спецслужб

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Хакери атакували 70 сайтів Новина оновлена 14 січня 2022, 22:18
Хакери атакували 70 сайтів

У Службі безпеки кажуть, що витоку даних не сталося.

У ніч на п’ятницю, 14 січня, хакери зробили масовану кібератаку на державні сайти українського уряду та пов’язані з ним ресурси, так їхньою метою стали портал "Дія", МОН, ДСНС, МЗС та інші. Усього атаці зазнали близько 70 сайтів, з яких 10 перестали працювати. А в СБУ припускають, що тут не обійшлося без російських спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У повідомленні зазначено, що фахівці вже відновили роботу більшості постраждалих сайтів, а також запевняють, що витоку даних не сталося.

У СБУ кажуть, що серед іншого хакери завдали удару по комерційній компанії, яка мала доступ до постраждалих сайтів з правами адміністратора.

Наразі за фактом кібератаки відкрито кримінальну справу та проводяться роботи із встановлення її замовників.

"Поки що можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, факт кібератаки на українські сайти не залишився поза увагою американських спецслужб. Представник США заявляв, що Росія готує низку провокацій, включаючи теракти на окупованих територіях, які дозволять Кремлю отримати привід для вторгнення в Україну. Там не виключають, що нічна кібератака була однією з них.

Теги:
#Україна #СБУ #Кібератака
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