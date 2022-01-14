Ночная кибератака на Украину: в СБУ нашли след российских спецслужб

В Службе безопасности говорят, что утечки данных не произошло.

В ночь на пятницу, 14 января, хакеры совершили массированную кибератаку на государственные сайты украинского правительства и связанные с ним ресурсы, так их целью стали портал "Дия", МОН, ГСЧС, МИД и другие. Всего атаке подверглись около 70 сайтов, из которых 10 перестали работать. В СБУ же предполагают, что тут не обошлось без российских спецслужб.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что специалисты уже восстановили работу большинства пострадавших сайтов, а также заверяют, что утечки данных не произошло.

В СБУ говорят, что среди прочего хакеры нанесли удар по коммерческой компании, которая имела доступ к пострадавшим сайтам с правами администратора.

В настоящее время по факту кибератаки открыто уголовное дело и проводятся работы по установлению ее заказчиков.

"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, факт кибератаки на украинские сайты не остался без внимания американских спецслужб. Представитель США заявлял, что Россия готовит ряд провокаций, включая теракты на оккупированных территориях, которые дадут возможность Кремлю получить повод для вторжения в Украину. Там не исключают, что ночная кибератака была одной из них.