Нужно готовиться: новые кибератаки РФ могут стать катастрофой для украинцев, считают в США

Специалисты предупреждают о возможности взлома критической инфрастуктуры.

Кибератака на украинские правительственные сайты, которая нарушила привычную работу десятков ведомств в пятницу 14 января, может быть не последней и коснуться жизни обычных украинцев.

Об этом сообщает Reuters после общения с экспертами в сфере кибербезопасности.

По мнению специалистов, угроза есть для ряда объектов критической инфраструктуры. Украина уже пережила вмешательство хакеров в энергосистему в 2015, когда без света несколько часов сидели без света сотни тысяч человек. Это сочли первым примером того, что объектами атаки могут быть электросети и отопление. Взлом госказначейства мог привести к задержкам с выплатами пенсий и госзарплат. Американский эксперт советует украинским организациям подготовиться.

Количество кибератак увеличится в случае вторжения, уверен один из собеседников агентства. При этом возле украинских границ сосредоточен контингент в 100 тысяч человек и военная техника.

И хотя в пятничной кибератаке утечки данных не произошло, была нарушена работа 70 сайтов из которых "лягли" 10. В СБУ заявили про русский след в атаках. Отметим, что российские хакеры уже не единожды доставляли неприятности компаниям по всему миру. Microsoft и Google заявляли о возросшем вполовину количестве попыток взлома правительственных учреждений США.