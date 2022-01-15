Укр

Нужно готовиться: новые кибератаки РФ могут стать катастрофой для украинцев, считают в США

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Хакеры "вломились" в систему ночью Новость обновлена 15 января 2022, 12:16
Хакеры "вломились" в систему ночью

Специалисты предупреждают о возможности взлома критической инфрастуктуры.

Кибератака на украинские правительственные сайты, которая нарушила привычную работу десятков ведомств в пятницу 14 января, может быть не последней и коснуться жизни обычных украинцев.

Об этом сообщает Reuters после общения с экспертами в сфере кибербезопасности.

По мнению специалистов, угроза есть для ряда объектов критической инфраструктуры. Украина уже пережила вмешательство хакеров в энергосистему в 2015, когда без света несколько часов сидели без света сотни тысяч человек. Это сочли первым примером того, что объектами атаки могут быть электросети и отопление. Взлом госказначейства мог привести к задержкам с выплатами пенсий и госзарплат. Американский эксперт советует украинским организациям подготовиться.

Количество кибератак увеличится в случае вторжения, уверен один из собеседников агентства. При этом возле украинских границ сосредоточен контингент в 100 тысяч человек и военная техника.

И хотя в пятничной кибератаке утечки данных не произошло, была нарушена работа 70 сайтов из которых "лягли" 10. В СБУ заявили про русский след в атаках. Отметим, что российские хакеры уже не единожды доставляли неприятности компаниям по всему миру. Microsoft и Google заявляли о возросшем вполовину количестве попыток взлома правительственных учреждений США.

Теги:
#Украина #Хакеры #Кибербезопасность
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