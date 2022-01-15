Хочешь мира - готовься к войне: посол Украины при НАТО оценила риск нападения России

Россия оценивает сотрудничество НАТО и Украины.

На фоне нарастающего военного контингента России в близости от украинских границ прошли переговоры в Брюсселе между НАТО и Россией. Но отклонение ультиматума Кремля и поддержка всех делегаций не дает повода считать, что угроза военной агрессии РФ уменьшилась.

Об этом глава миссии Украины при НАТО Наталия Галибаренко сообщила в комментарии "Голосу Америки".

Она отметила, что общая поддержка нашей страны в этом вопросе ее радует, но нужно понимать, что Россия может избрать путь вооруженного противостояния, кроме дипломатии.

По мнению Галибаренко российская власть понимает, что сотрудничество Украины и НАТО продвигается и перспективы пугают РФ. По словам главы миссии, в Альянсе продвигается два направления: разработка санкций на случай эскалации и обговаривается военно-техническая помощь для ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что в США подозревают, что в случае вторжения на Украину могут обрушиться и кибератаки со стороны России, направленные на критические объекты инфраструктуры. Также накануне в России начали распространять дезинформацию о присутствии в Украине военных из стран НАТО.