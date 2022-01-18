Очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про підготовку приїзда держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва

Блінкен їде в Україну. Офіційно: щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

І щоб зустрітися із співробітниками посольств. Щоб у США усі знали хрестоматійне: Америка у біді своїх не кидає.

Звичайно. І щоб показати українцям, союзникам і Росії, що США солідарні з Україною.

Але, думаю, ще і для того, щоб спитати (не на камери) Володимира Олександровича, де він загубив свою адекватність.

Бо тут 150 тисяч орків заглядають до нас через кордон з Мордора.

А Найвеличніший відкриває внутрішній фронт.

Нахіба?

Перелякали бідного суддю так, що він з нарадчої кімнати вийти боїться.

Показали, що прокурорські бекають проти натасканих адвокатів Порошенка і виглядають не розумнішими за того юриста, який у головному кріслі країни сидить.

Ну і потягати Єрмака за вуха: нахіба вони Вовочку навчили курить, підглядувати за дівчатами в бані, пагане робить і думать, що він все може порішать?