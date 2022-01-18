Блінкен їде в Україну спитати Зеленського, де він загубив свою адекватність - Віктор Бобиренко
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Очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про підготовку приїзда держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва
Блінкен їде в Україну. Офіційно: щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.
І щоб зустрітися із співробітниками посольств. Щоб у США усі знали хрестоматійне: Америка у біді своїх не кидає.
Звичайно. І щоб показати українцям, союзникам і Росії, що США солідарні з Україною.
Але, думаю, ще і для того, щоб спитати (не на камери) Володимира Олександровича, де він загубив свою адекватність.
Бо тут 150 тисяч орків заглядають до нас через кордон з Мордора.
А Найвеличніший відкриває внутрішній фронт.
Нахіба?
Перелякали бідного суддю так, що він з нарадчої кімнати вийти боїться.
Показали, що прокурорські бекають проти натасканих адвокатів Порошенка і виглядають не розумнішими за того юриста, який у головному кріслі країни сидить.
Ну і потягати Єрмака за вуха: нахіба вони Вовочку навчили курить, підглядувати за дівчатами в бані, пагане робить і думать, що він все може порішать?
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