Бомбардировщики и военные корабли: как Пентагон готовится наказывать Россию за удар по Украине

Возможные варианты глава Пентагона обсудил с президентом США.

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину побуждает украинских союзников разрабатывать планы для решительного ответа агрессору. Свои варианты предоставили и в Пентагоне — в их числе полеты бомбардировщиков, захождение кораблей в Черное море и перебрасывание войск в соседние с Украиной страны.

Как передает NBC News, подобные меры предложил глава Пентагона Ллойд Остин американскому президенту Джо Байдену.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Плохие новости для русских - США готовы действовать без лишней бюрократии Блогер, эксперт-политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что действия украинского государства и Америки в дальнейшем будут синхронизированы против агрессии РФ

Телеканал сообщил, что Остин обсудил с Байденом варианты ответа на случай вторжения России в Украину и предложил:

полеты бомбардировщиков над регионом;

захождение кораблей в Черное море;

переброску войск и техники в страны Восточной Европы (Польша, Румыния).

Официальные лица США заверили, что эти варианты были представлены главой Пентагона, чтобы успокоить страны-члены НАТО и усилить их оборону. Цель таких действий заключается в том, чтобы продемонстрировать единство и силу в Альянсе в сдерживании российской агрессии в отношении стран-членов.

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Напомним, что США передали Украине 80 тонн военной помощи для усиления возможностей ВСУ. Груз уже доставили в Украину — речь может идти о противотанковых ракетах Javelin и гранатометах BDM/SMAW-2.

В то же время Госдепартамент США принял решение вывезти из Украины своих дипломатов. Вслед за ними это сделала и Великобритания.