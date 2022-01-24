Укр

Бомбардировщики и военные корабли: как Пентагон готовится наказывать Россию за удар по Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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В США обсуждают, как помочь Украине в случае вторжения РФ Новость обновлена 24 января 2022, 13:36
В США обсуждают, как помочь Украине в случае вторжения РФ

Возможные варианты глава Пентагона обсудил с президентом США.

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину побуждает украинских союзников разрабатывать планы для решительного ответа агрессору. Свои варианты предоставили и в Пентагоне — в их числе полеты бомбардировщиков, захождение кораблей в Черное море и перебрасывание войск в соседние с Украиной страны.

Как передает NBC News, подобные меры предложил глава Пентагона Ллойд Остин американскому президенту Джо Байдену.

Телеканал сообщил, что Остин обсудил с Байденом варианты ответа на случай вторжения России в Украину и предложил:

  • полеты бомбардировщиков над регионом;
  • захождение кораблей в Черное море;
  • переброску войск и техники в страны Восточной Европы (Польша, Румыния).

Официальные лица США заверили, что эти варианты были представлены главой Пентагона, чтобы успокоить страны-члены НАТО и усилить их оборону. Цель таких действий заключается в том, чтобы продемонстрировать единство и силу в Альянсе в сдерживании российской агрессии в отношении стран-членов.

Напомним, что США передали Украине 80 тонн военной помощи для усиления возможностей ВСУ. Груз уже доставили в Украину — речь может идти о противотанковых ракетах Javelin и гранатометах BDM/SMAW-2.

В то же время Госдепартамент США принял решение вывезти из Украины своих дипломатов. Вслед за ними это сделала и Великобритания.

Теги:
#Украина #США #Россия #Черное море #Угроза #Вторжение #Ответ #Беспилотники
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