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Россия пожалеет в случае вторжения: какое летальное оружие США передали Украине (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В Киев прибыло около 200 тысяч фунтов летального оружия Новость обновлена 23 января 2022, 11:54
В Киев прибыло около 200 тысяч фунтов летального оружия

Оружейная партия от 22 января стала первой для украинцев от США в 2022 году

Минобороны США презентовало украинской армии крупную оружейную поставку, в составе которой имеется несколько важных боевых "игрушек". Среди прочего — не только уже известные многим "Джавелины", но и новенькие реактивные снаряды SMAW-D.

Более подробно о полученном вооружении рассказал блогер и военный обозреватель Александр Коваленко на своей странице в Facebook.

Отметим, что в Министерстве обороны Украины о поставке американского оружия хоть и рассказали, но обошлись более общими фразами. Не было даже названо конкретных единиц техники, лишь обозначен ее вес и некоторые характеристики.

Так поставку оружия собирали в Америке
Так поставку оружия собирали в Америке

Согласно же информации Александра Коваленко, матбаза ВСУ отныне пополнилась сотней противотанковых ракетных комплексов "Javelin". Напомним, что лишь упоминание этих ПТРК приводит россиян в настоящее неистовство.

Среди технологических новинок обязательно стоит выделить снаряды SMAW-D. Эти боеприпасы также имеют название M141 Bunker Defeat Munition.

Вид снаряда спереди
Вид снаряда спереди

Самое главное их предназначение — уничтожение легкой бронированной техники, а также бункеров, даже укрепленных. SMAW-D является 83-миллиметровым снарядом, работающим по принципу "осколочно-фугасной ракеты". Его части могут пробивать бетон, тройной кирпич и до 20 мм однородной стали.

Отметим, что эта поставка оружия из США стала первой для Украины в 2022 году. Однако в целом Минобороны ждет получения техники на сумму 200 млн долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в столицу прибыли три десятка военнослужащих из элитных подразделений армии Великобритании. Они должны проводить обучение представителей ВСУ, в том числе и насчет обращения с отдельным оружием. Вероятно, отдельное внимание уделят противотанковым гранатометам NLAW, которые недавно поступили в Украину.

Теги:
#Украина #США #Оружие #Вооружение #Снаряды #Javelin #Джавелин
В Киев прибыло около 200 тысяч фунтов летального оружия
Украина
Россия пожалеет в случае вторжения: какое летальное оружие США передали Украине (фото, видео)
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