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Стрельбы из Javelin на Донбассе взбесили россиян: фото и видео учений

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Все расчеты прошли обучение и умеют обращаться с ПРК Javelin Новость обновлена 22 декабря 2021, 17:01
Все расчеты прошли обучение и умеют обращаться с ПРК Javelin

В случае вторжения Россия получит мощный ответ

Украинские военные успешно испытали противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin) в Донецкой области.

Новость об этом активно растиражировали российские СМИ, сообщает "Телеграф".

Заметим, что фото и видео испытаний обнародовал канал "Дом", — стрельбы проходили не в боевых условиях, а на одном из полигонов.

Сейчас на вооружении ВСУ находится 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, — если агрессор все же решится на полномасштабную атаку против Украины, они очень пригодятся.

Стрельбы проходили на полигоне в Донецкой области
Стрельбы проходили на полигоне в Донецкой области

"Джавелины" предназначены для уничтожения бронетехники врага, ими легко управлять, а ракеты после пуска могут наводиться на цель самостоятельно, благодаря чему комплексы отличаются высокой точностью стрельбы.

"Джавелины" очень удобны и эффективны
"Джавелины" очень удобны и эффективны

Командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк утверждает, что все расчеты уже умеют обращаться с новым оружием и готовы применять его.

Расчеты ВСУ закончили обучение по "Джавелинам"
Расчеты ВСУ закончили обучение по "Джавелинам"

Стоит заметить, что ведущие российские СМИ тут же подхватили эту новость и стали активно ее тиражировать, — даже активнее, чем украинские новостные порталы.

Реакция росСМИ на испытания Javelin на Донбассе
Реакция росСМИ на испытания Javelin на Донбассе

Как сообщал "Телеграф", сейчас многих волнует угроза возможного военного вторжения России в Украину, — ранее было известно о концентрации у границ около 100 тысяч военных РФ, теперь же их число по последним данным выросло до 122 тысяч, и в короткие сроки может увеличиться почти до 265 тысяч.

На днях у границ Украины зафиксировали два новых военных лагеря России, они попали на спутниковые снимки.

Как утверждал секретарь СНБО Алексей Данилов, в случае нападения России Украина примет беспрецедентные меры и задействует все ведомства.

Теги:
#Россия #Учения #Оружие #Донбасс #Javelin
Все расчеты прошли обучение и умеют обращаться с ПРК Javelin
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Стрельбы из Javelin на Донбассе взбесили россиян: фото и видео учений
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