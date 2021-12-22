Стрельбы из Javelin на Донбассе взбесили россиян: фото и видео учений

В случае вторжения Россия получит мощный ответ

Украинские военные успешно испытали противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin) в Донецкой области.

Новость об этом активно растиражировали российские СМИ, сообщает "Телеграф".

Заметим, что фото и видео испытаний обнародовал канал "Дом", — стрельбы проходили не в боевых условиях, а на одном из полигонов.

Сейчас на вооружении ВСУ находится 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, — если агрессор все же решится на полномасштабную атаку против Украины, они очень пригодятся.

Стрельбы проходили на полигоне в Донецкой области

"Джавелины" предназначены для уничтожения бронетехники врага, ими легко управлять, а ракеты после пуска могут наводиться на цель самостоятельно, благодаря чему комплексы отличаются высокой точностью стрельбы.

"Джавелины" очень удобны и эффективны

Командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк утверждает, что все расчеты уже умеют обращаться с новым оружием и готовы применять его.

Расчеты ВСУ закончили обучение по "Джавелинам"

Стоит заметить, что ведущие российские СМИ тут же подхватили эту новость и стали активно ее тиражировать, — даже активнее, чем украинские новостные порталы.

Реакция росСМИ на испытания Javelin на Донбассе

Как сообщал "Телеграф", сейчас многих волнует угроза возможного военного вторжения России в Украину, — ранее было известно о концентрации у границ около 100 тысяч военных РФ, теперь же их число по последним данным выросло до 122 тысяч, и в короткие сроки может увеличиться почти до 265 тысяч.

На днях у границ Украины зафиксировали два новых военных лагеря России, они попали на спутниковые снимки.

Как утверждал секретарь СНБО Алексей Данилов, в случае нападения России Украина примет беспрецедентные меры и задействует все ведомства.