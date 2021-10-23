Генерал объяснил, почему Украине не обойтись без американских "Джавелинов"

Украинские противотанковые системы отличаются от американских.

Вечером пятницы, 22 октября, в Украину прибыл американский самолет, который доставил партию противотанковых установок Javelin, а также другое оборудование и снаряжение для нужд ВСУ. И хоть в сети периодически звучат заявления о том, что украинские военные имеют на своем вооружении противотанковые комплексы, превосходящие "Джавелины", это утверждение не совсем соответствует действительности.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" генерал и бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он напомнил, что в Украине есть ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар". Они имеют большую дальность поражения, чем "Джавелины", но работают по другому принципу.

Романенко указал, что отечественные системы наводятся на цель по лазерному лучу, что создает определенные трудности в их применении.

"А "Джавелины" при дальности 2-2,5 км действуют по принципу "на цель навелся, пустил и забыл". При подлете к цели такая ракета делает "горку" и бьет сверху. А это – самое уязвимое место в танке, бронетранспортере", — сказал он.

Он подчеркнул, что Украине нужны и "Джавелины" и "Стугны" с "Корсарами". В идеале, говорит генерал, необходимо произвести свой аналог американских ракет.

Романенко подчеркивает, что американское летальное оружие было переброшено к линии разграничения, однако его использование там не стало повседневной практикой, как и использование турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые тоже имеются на вооружении.

Причиной тому является то, что союзники выдвинули определенные требования к украинским военным, в частности то, что их оружие можно будет использовать лишь в случае полномасштабных боевых действий.

"У Турции – свои моменты. Там серьезно давит Россия. Путин (президент России Владимир Путин, — ред.) и Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, — ред.) встречались, Кремль передал посыл в стиле: "ихтамнет, но они не хотят, чтобы Украина применяла турецкое вооружение", — сказал он.

Напомним, генерал Романенко рассказал "Телеграфу", какие проблемы есть у украинской армии, и какие действия предпринимаются для их решения.