США прислали Украине военную помощь для борьбы с агрессией РФ

Груз доставили вечером 22 октября.

США прислали в Украину американские переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", а также ряд другой помощи военного назначения.

Об этом в соцсетях написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он сообщил, что кроме противотанкового вооружения для украинской армии из Соединенных Штатов привезли боеприпасы и медицинское оборудование. Цаплиенко также отметил, что эта помощь "не остановит агрессора, но точно повысит цену агрессии".

Отметим, что "Джавелины" предназначены не только против танков, но способны сбить низко идущий вертолет и БПЛА. Предыдущая партия помощи от США прибыла в Украину 10 октября.

Накануне в Украине побывал министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, который сделал ряд заявлений про конфликт на востоке Украины. В частности он заявил, что Россия начала войну и строит препятствия для достижения мира. Он также отметил, что США продолжит поддерживать Украину и помогать в сфере безопасности, включая укрепление морского потенциала.

Остин вспомнил и про стремление Украины попасть в НАТО. Он заявил, что ветировать решение о членстве не может третья страна.

Также министр обороны США сообщил, что за семь лет с 2014 года выделили более 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинских сил для сохранения территориальной целостности государства, включая безопасность границ и акваторий.

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты в будущем году дополнительно выделяют 50 млн на военную помощь Украине. Таким образом сумма помощи достигнет 300 миллионов долларов США.

Члены НАТО дополнительно планируют увеличить присутствие военного контингента в соседних Румынии и Польше. Также Украина может еще получить помощь от НАТО — в чем именно она будет выражаться пока не уточняется, но генсек организации Йенс Столтенберг высказался о необходимости помощи для стран, которые хотят стать частью Альянса.