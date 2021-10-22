США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ

Вантаж доставили увечері 22 жовтня.

США надіслали в Україну американські переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", а також ряд іншої допомоги військового призначення.

Про це в соцмережах написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Він повідомив, що крім протитанкового озброєння для української армії зі Сполучених Штатів привезли боєприпаси та медичне обладнання. Цаплієнко також зазначив, що ця допомога "не зупинить агресора, але точно підвищить ціну агресії".

Відзначимо, що "Джавелін" призначені не тільки проти танків, але здатні збити низько літаючий вертоліт і БПЛА. Попередня партія допомоги від США прибула в Україну 10 жовтня.

Напередодні в Україні побував міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III, який зробив ряд заяв про конфлікт на сході України. Зокрема він заявив, що Росія почала війну і перешкоджає досягненню миру. Він також зазначив, що США продовжить підтримувати Україну і допомагати в сфері безпеки, включаючи зміцнення морського потенціалу.

Остін згадав і про прагнення України потрапити в НАТО. Він заявив, що ветувати рішення про членство не може третя країна.

Також міністр оборони США повідомив, що за сім років з 2014 року виділили понад 2,5 мільярда доларів на підтримку українських сил для збереження територіальної цілісності держави, включаючи безпеку кордонів і акваторій.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати в наступному році додатково виділяють 50 млн на військову допомогу Україні. Таким чином сума допомоги досягне 300 мільйонів доларів США.

Члени НАТО додатково планують збільшити присутність військового контингенту в сусідніх Румунії та Польщі. Також Україна може отримати ще допомогу від НАТО — в чому саме вона буде виражатися поки не уточнюється, але генсек організації Йенс Столтенберг висловився про необхідність допомоги для країн, які хочуть стати частиною Альянсу.