Рус

США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
135
Прибув вантажний літак з допомогою. Новина оновлена 22 жовтня 2021, 22:10
Прибув вантажний літак з допомогою.

Вантаж доставили увечері 22 жовтня.

США надіслали в Україну американські переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", а також ряд іншої допомоги військового призначення.

Про це в соцмережах написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Він повідомив, що крім протитанкового озброєння для української армії зі Сполучених Штатів привезли боєприпаси та медичне обладнання. Цаплієнко також зазначив, що ця допомога "не зупинить агресора, але точно підвищить ціну агресії".

Відзначимо, що "Джавелін" призначені не тільки проти танків, але здатні збити низько літаючий вертоліт і БПЛА. Попередня партія допомоги від США прибула в Україну 10 жовтня.

Напередодні в Україні побував міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III, який зробив ряд заяв про конфлікт на сході України. Зокрема він заявив, що Росія почала війну і перешкоджає досягненню миру. Він також зазначив, що США продовжить підтримувати Україну і допомагати в сфері безпеки, включаючи зміцнення морського потенціалу.

Остін згадав і про прагнення України потрапити в НАТО. Він заявив, що ветувати рішення про членство не може третя країна.

Також міністр оборони США повідомив, що за сім років з 2014 року виділили понад 2,5 мільярда доларів на підтримку українських сил для збереження територіальної цілісності держави, включаючи безпеку кордонів і акваторій.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати в наступному році додатково виділяють 50 млн на військову допомогу Україні. Таким чином сума допомоги досягне 300 мільйонів доларів США.

Члени НАТО додатково планують збільшити присутність військового контингенту в сусідніх Румунії та Польщі. Також Україна може отримати ще допомогу від НАТО — в чому саме вона буде виражатися поки не уточнюється, але генсек організації Йенс Столтенберг висловився про необхідність допомоги для країн, які хочуть стати частиною Альянсу.

Теги:
#США #Військова допомога #Джавелін
Прибув вантажний літак з допомогою.
Україна
США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Прибув вантажний літак з допомогою.
США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ
Дата публікації
Категорія
Жителі столиці будуть платити за тепло дорожче, але це неточно
Обіцянки Зеленського не допомогли: тепло для киян дорожчає на 44%, але є одне "але"
Дата публікації
Категорія
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат України Ірина Верещук
Верещук готують високий пост в Кабміні: "Телеграф" дізнався подробиці
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін