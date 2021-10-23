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Генерал пояснив, чому Україні не обійтися без американських "Джавелінів"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Javelin
Javelin

Українські протитанкові системи відрізняються від американських.

Увечері п’ятниці, 22 жовтня, в Україну прибув американський літак, який доставив партію протитанкових установок Javelin, а також інше обладнання та спорядження для потреб ЗСУ. І хоч в мережі періодично лунають заяви про те, що українські військові мають на своєму озброєнні протитанкові комплекси, що перевершують "Джавелін", це твердження не зовсім відповідає дійсності.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" генерал і колишній заступник глави Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Він нагадав, що в Україні є ракетні комплекси "Стугна" і "Корсар". Вони мають більшу дальність ураження, ніж "Джавелін", але працюють за іншим принципом.

Романенко вказав, що вітчизняні системи наводяться на ціль за лазерним променем, що створює певні труднощі в їх застосуванні.

"А "Джавелін" при дальності 2-2,5 км діють за принципом "на ціль навів, пустив і забув". При підльоті до цілі така ракета робить "гірку" і б’є зверху. А це — найвразливіше місце в танку, бронетранспортері ", — сказав він.

Він підкреслив, що Україні потрібні і "Джавелін" і "Стугни" з "Корсарами". В ідеалі, говорить генерал, необхідно провести свій аналог американських ракет.

Романенко підкреслює, що американську летальну зброю було перекинуто до лінії розмежування, однак його використання там не стало повсякденною практикою, як і використання турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які теж є на озброєнні.

Причиною тому є те, що союзники висунули певні вимоги до українських військових, зокрема те, що їхня зброя можна буде використовуватися лише в разі повномасштабних бойових дій.

"У Туреччини — свої моменти. Там серйозно тисне Росія. Путін (президент Росії Володимир Путін, — ред.) і Ердоган (президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, — ред.) зустрічалися, Кремль передав посил в стилі: "іхтамнет, але вони не хочуть, щоб Україна застосовувала турецьке озброєння ", — сказав він.

Нагадаємо, генерал Романенко розповів "Телеграфу", які проблеми є в української армії, і які дії робляться для їх вирішення.

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#ВСУ #Javelin #Ігор Романенко
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