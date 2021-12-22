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Стрільби з Javelin на Донбасі розлютили росіян: фото і відео навчань

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Усі розрахунки пройшли навчання та вміють використовувати ПРК Javelin Новина оновлена 22 грудня 2021, 17:01
Усі розрахунки пройшли навчання та вміють використовувати ПРК Javelin

У разі вторгнення Росія отримає потужну відповідь

Українські військові успішно випробували протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" (Javelin) у Донецькій області.

Новину про це активно розтиражували російські ЗМІ, повідомляє "Телеграф".

Зауважимо, що фото та відео випробувань оприлюднив канал "Дом" — стріляли проходили не в бойових умовах, а на одному з полігонів.

Зараз на озброєнні ЗСУ знаходиться 100 пускових установок Javelin і близько 500 ракет до них, — якщо агресор все ж таки зважиться на повномасштабну атаку проти України, вони стануть у нагоді.

Стрільби проходили на полігоні у Донецькій області
Стрільби проходили на полігоні у Донецькій області

"Джавеліни" призначені для знищення бронетехніки ворога, ними легко управляти, а ракети після пуску можуть наводитися на ціль самостійно, завдяки чому комплекси відрізняються високою точністю стрілянини.

"Джавеліни" дуже зручні та ефективні
"Джавеліни" дуже зручні та ефективні

Командувач операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк стверджує, що всі розрахунки вже вміють поводитися з новою зброєю та готові застосовувати її.

Розрахунки ЗСУ закінчили навчання
Розрахунки ЗСУ закінчили навчання

Варто зауважити, що провідні російські ЗМІ відразу підхопили цю новину і стали активно її тиражувати, — навіть активніше, ніж українські портали новин.

Реакція росЗМІ на випробування Javelin на Донбасі
Реакція росЗМІ на випробування Javelin на Донбасі

Як повідомляв "Телеграф", зараз багатьох хвилює загроза можливого військового вторгнення Росії в Україну, — раніше було відомо про концентрацію біля кордонів близько 100 тисяч військових РФ, тепер їх кількість за останніми даними зросла до 122 тисяч, і в короткі терміни може збільшитися майже до 265 тисяч.

Днями біля кордонів України зафіксували два нові військові табори Росії, вони потрапили на супутникові знімки.

Як стверджував секретар РНБО Олексій Данилов, у разі нападу Росії Україна вживе безпрецедентних заходів і задіє всі відомства.

Теги:
#Росія #Навчання #Зброя #Донбас #Javelin
Усі розрахунки пройшли навчання та вміють використовувати ПРК Javelin
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Стрільби з Javelin на Донбасі розлютили росіян: фото і відео навчань
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Усі розрахунки пройшли навчання та вміють використовувати ПРК Javelin
Стрільби з Javelin на Донбасі розлютили росіян: фото і відео навчань
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