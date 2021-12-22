Стрільби з Javelin на Донбасі розлютили росіян: фото і відео навчань
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У разі вторгнення Росія отримає потужну відповідь
Українські військові успішно випробували протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" (Javelin) у Донецькій області.
Новину про це активно розтиражували російські ЗМІ, повідомляє "Телеграф".
Зауважимо, що фото та відео випробувань оприлюднив канал "Дом" — стріляли проходили не в бойових умовах, а на одному з полігонів.
Зараз на озброєнні ЗСУ знаходиться 100 пускових установок Javelin і близько 500 ракет до них, — якщо агресор все ж таки зважиться на повномасштабну атаку проти України, вони стануть у нагоді.
"Джавеліни" призначені для знищення бронетехніки ворога, ними легко управляти, а ракети після пуску можуть наводитися на ціль самостійно, завдяки чому комплекси відрізняються високою точністю стрілянини.
Командувач операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк стверджує, що всі розрахунки вже вміють поводитися з новою зброєю та готові застосовувати її.
Варто зауважити, що провідні російські ЗМІ відразу підхопили цю новину і стали активно її тиражувати, — навіть активніше, ніж українські портали новин.
Як повідомляв "Телеграф", зараз багатьох хвилює загроза можливого військового вторгнення Росії в Україну, — раніше було відомо про концентрацію біля кордонів близько 100 тисяч військових РФ, тепер їх кількість за останніми даними зросла до 122 тисяч, і в короткі терміни може збільшитися майже до 265 тисяч.
Днями біля кордонів України зафіксували два нові військові табори Росії, вони потрапили на супутникові знімки.
Як стверджував секретар РНБО Олексій Данилов, у разі нападу Росії Україна вживе безпрецедентних заходів і задіє всі відомства.
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