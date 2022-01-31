Перерастет ли угроза вторжения РФ в большую войну против Украины: прогноз астролога

Астролог рассказала, когда социально-политическая обстановка в Украине начнет меняться в лучшую сторону

Звезды не предвещают большой войны России против Украины, а уже в марте есть вероятность дипломатических подвижек. Как передает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астропсихолога Ларисы Гресь.

По словам астролога, обострение конфликта началось еще в ноябре 2021 года. Положение планет указывает на то, что он будет продолжаться в стадии вялотекущего процесса вплоть до весны-лета 2024 года. Однако, заверила астролог, все вопросы будут решаться в дипломатическом поле и не о каких военных действиях речи не идет.

В карте Украины есть достаточно показателей, который дают надежду на ряд союзов и договоренностей, которые начнут формироваться уже весной-летом этого года, добавляет Гресь. Тогда как карта России, по словам астролога, показывает изоляцию, отстранение и дистанцирование от Украины, а не нападение.

Астролог подчеркивает, что звезды не обещают украинцам военных действий.

"Что касается ближайшего будущего, то есть вероятность, что к первым числам марта, с выходом Венеры из петли ситуация начнет меняться. Больше переговоров и компромиссов и накал эмоций вокруг военных действий начнет утихать", — сообщила Гресь.

В прогнозе говорится, что Украину ждет экономическая нестабильность, уровень которой сложно представить. Поэтому астролог рекомендует обратить внимание на ваши финансы и "подушку безопасности", а также психическое здоровье. Именно это, по ее словам, понадобиться осенью и зимой в 2022 и 2023 годах.

Добавим, что карта Украины, по словам астролога, сама по себе неблагополучная, и поэтому все перестройки в государстве и смены руководства могут приводить к ухудшению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в весной 2022 года астролог Влад Росс не исключает массовые протесты против политики Зеленского. Кроме того, опасным для президента Украины периодом может стать окончание нынешнего года. В целом этот год, по словам астролога, может стать решающим для каденции Зеленского.