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Обстріли на Донбасі: названо імена загиблих та поранених бійців ЗСУ

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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ЗСУ зазнали втрат Новина оновлена 20 лютого 2022, 11:27
ЗСУ зазнали втрат

На Донбасі були чисельні обстріли

Опубліковано імена бійців ЗСУ, які загинули та отримали поранення внаслідок обстрілів на Донбасі.

Про це повідомили в штабі ООС.

Відомо, що 19 лютого в результаті обстрілу загинув начальник розвідки 30 окремої механізованої бригади капітан Антон Сидоров. Також загинув солдат Денис Кононенко. Він був водієм 2-го мотопіхотного відділення, 2-го мотопіхотного взводу, 2 мотопіхотної роти, 23 окремого мотопіхотного батальйону.

Поранення внаслідок обстрілів з боку бойовиків поранення отримали старший солдат, механік-водій 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу, 2 механізованої роти, 1 механізованого батальйону 30 ОМБР Володимир Розумей, навідник 3-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу, 2 мотопіхотної роти, 23 окремий мотопіхотний батальйон 56 ОМПБР Микита Бойко, оператор 1 взводу протитанкових керованих ракет, 1 батареї протитанкових керованих ракет, протитанкового дивізіону 30 ОМБР Артем Богомолов та головний сержант — командир відділення, 1 гранатометного відділення гранатометного взводу, роти вогневої підтримки військової частини А4279, 57 ОМПБР старший сержант Юрій Штанько.

Нагадаємо про загострення в зоні ООС. Станом на 18.00 19 лютого було зафіксовано 98 порушень, з яких 86 із застосуванням забороненої зброї. На позиції ЗСУ прилетіли 788 мін та снарядів, що призвело до загибелі двох військовослужбовців та поранення ще чотирьох.

Також нагадаємо, що 19 лютого під обстріл на лінії розмежування потрапила група журналістів, яких супроводжували народні депутати.

Теги:
#Донбас #ЗСУ #ООС #Загиблі
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