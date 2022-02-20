Обстрелы на Донбассе: названы имена погибших и раненых бойцов ВСУ

На Донбассе были многочисленные обстрелы

Опубликованы имена бойцов ВСУ, погибших и получивших ранения в результате обстрелов на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Известно, что 19 февраля в результате обстрела погиб начальник разведки 30 отдельной механизированной бригады капитан Антон Сидоров. Также погиб солдат Денис Кононенко. Он был водителем 2-го мотопехотного отделения, 2-го мотопехотного взвода, 2 мотопехотной роты, 23 отдельного мотопехотного батальона.

Ранения в результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили старший солдат, механик-водитель 1 механизированного отделения 3 механизированного взвода, 2 механизированного взвода, 2 механизированного батальона 30 отдельный мотопехотный батальон 56 ОМПБР Никита Бойко, оператор 1 взвода противотанковых управляемых ракет, 1 батареи противотанковых управляемых ракет, противотанкового дивизиона 30 ОМБР Артем Богомолов и главный сержант — командир отделения, 1 гранатометного отделения гранетом7 сержант Юрий Штанько.

Напомним об обострении в зоне ООС. По состоянию на 18:00 19 февраля было зафиксировано 98 нарушений, из которых 86 с применением запрещенного оружия. На позиции ВСУ прилетели 788 мин и снарядов, что привело к гибели двух военнослужащих и ранению еще четырех.

Также напомним, что 19 февраля под обстрел на линии разграничения попала группа журналистов, сопровождавшихся народными депутатами.