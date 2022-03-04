37-й військовий літак окупантів збито в Україні

Українська армія продовжує збивати російські літаки над своєю територією.

У п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного російського вторгнення в Україну над українським небом було збито черговий літак загарбників.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За словами головнокомандувача, у небі над Україною було збито штурмовик Су-25, пілот літака не вижив. Крім того, Залужний показав фото з уламками літака, а також поділився воєнними втратами росіян в Україні. Повідомляється, що російські окупанти втратили 37 літаків та 37 вертольотів за дев’ять днів війни.

"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Загалом за час відкритої війни збито 37 літаків та 37 вертольотів противника", — написав Валерій.

Довідка: Су-25 — штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

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