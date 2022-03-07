Укр

Собирала данные о вылетах украинских летчиков: на Прикарпатье задержали пособницу россиян (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Фото Нацполиции Новость обновлена 07 марта 2022, 22:31
Фото Нацполиции

42-летняя женщина переехала из Киева на Прикарпатье в конце 2021 года

В Ивано-Франковске, на двенадцатый день полномасштабной войны с российскими захватчиками, Служба безопасности Украины вместе с полицией задержали информаторшу рф.

Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Жительница Киева переехала в Прикарпатье в декабре 2021 года. Она поселилась недалеко от военного аэродрома. Предательница изучала маршруты взлета и посадки, фиксировала на фото и видео вылеты самолетов. Полученные данные посылала россиянам.

Следователи СБУ сообщили 48-летней киевлянке о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения рф в Украину был задержан Нестор Шуфрич. Скандального политика поймали за фотографированием позиций ВСУ. Позже Шуфрич был передан в СБУ. Он стал героем множества мемов в сети.

Теги:
#СБУ #Ивано-Франковск #Полиция #РФ
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