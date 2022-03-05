Укр

"Мама, я в Украине, нас обманули": задержанный Шуфрич стал героем многочисленных мемов

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Задержание Шуфрича Новость обновлена 05 марта 2022, 01:56
Задержание Шуфрича

Сеть не теряет чувство юмора

В пятницу, 4 февраля, нардеп партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан за то, что фотографировал позиции украинских военных, что категорически запрещено в условиях продолжающейся войны. Поскольку парламентарий является известной для широкой публики персоной, то пользователи сети не смогли обойти факт задержания стороной и начали публиковать в сети шутки и мемы по этому поводу.

В частности, уже начали появляться картинки, на котором его изображают с российской символикой.

Также пользователи сети вспомнили и о хорошо известных словах пленных российских оккупантов, которые заявляли, что не знают, куда едут.

Другие же вспомнили о том, что Шуфрича также знают за его талант попадать под раздачу.

Напомним, Шуфрича подозревают в намерениях передать оккупантам данные о Вооруженных силах Украины. Его задержали бойцы ТРО и сразу же передали СБУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов после этого призвал остальных членов пророссийской партии ОПЗЖ "не шляться по блокпостам" и пригрозил в случае повторения подобных ситуаций "уничтожением на месте".

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#Нестор Шуфрич
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