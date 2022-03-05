"Мама, я в Украине, нас обманули": задержанный Шуфрич стал героем многочисленных мемов
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Сеть не теряет чувство юмора
В пятницу, 4 февраля, нардеп партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан за то, что фотографировал позиции украинских военных, что категорически запрещено в условиях продолжающейся войны. Поскольку парламентарий является известной для широкой публики персоной, то пользователи сети не смогли обойти факт задержания стороной и начали публиковать в сети шутки и мемы по этому поводу.
В частности, уже начали появляться картинки, на котором его изображают с российской символикой.
Также пользователи сети вспомнили и о хорошо известных словах пленных российских оккупантов, которые заявляли, что не знают, куда едут.
Другие же вспомнили о том, что Шуфрича также знают за его талант попадать под раздачу.
Напомним, Шуфрича подозревают в намерениях передать оккупантам данные о Вооруженных силах Украины. Его задержали бойцы ТРО и сразу же передали СБУ.
Секретарь СНБО Алексей Данилов после этого призвал остальных членов пророссийской партии ОПЗЖ "не шляться по блокпостам" и пригрозил в случае повторения подобных ситуаций "уничтожением на месте".
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