"Мамо, я в Україні, нас обдурили": затриманий Шуфрич став героєм численних мемів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 104
Мережа не втрачає почуття гумору
У п’ятницю, 4 лютого, нардеп партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич був затриманий за те, що фотографував позиції українських військових, що категорично заборонено в умовах війни. Оскільки парламентарій є відомою для широкої публіки персоною, користувачі мережі не змогли оминути факт затримання стороною і почали публікувати в мережі жарти та меми з цього приводу.
Зокрема, вже почали з’являтися картинки, на яких його зображують з російською символікою.
Також користувачі мережі згадали й про добре відомі слова полонених російських окупантів, які заявляли, що не знають, куди їдуть.
Інші ж згадали, що Шуфрича також знають за його талант потрапляти під роздачу.
Нагадаємо, Шуфрича підозрюють у намірах передати окупантам дані про Збройні сили України. Його затримали бійці ТРО й одразу ж передали СБУ.
Секретар РНБО Олексій Данилов після цього закликав решту членів проросійської партії ОПЗЖ "не шлятися по блокпостах" і пригрозив у разі повторення подібних ситуацій "знищенням на місці".
- Дата публікації
-
- Категорія
-