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"Мамо, я в Україні, нас обдурили": затриманий Шуфрич став героєм численних мемів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Затримання Шуфрича Новина оновлена 05 березня 2022, 01:56
Затримання Шуфрича

Мережа не втрачає почуття гумору

У п’ятницю, 4 лютого, нардеп партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич був затриманий за те, що фотографував позиції українських військових, що категорично заборонено в умовах війни. Оскільки парламентарій є відомою для широкої публіки персоною, користувачі мережі не змогли оминути факт затримання стороною і почали публікувати в мережі жарти та меми з цього приводу.

Зокрема, вже почали з’являтися картинки, на яких його зображують з російською символікою.

Також користувачі мережі згадали й про добре відомі слова полонених російських окупантів, які заявляли, що не знають, куди їдуть.

Інші ж згадали, що Шуфрича також знають за його талант потрапляти під роздачу.

Нагадаємо, Шуфрича підозрюють у намірах передати окупантам дані про Збройні сили України. Його затримали бійці ТРО й одразу ж передали СБУ.

Секретар РНБО Олексій Данилов після цього закликав решту членів проросійської партії ОПЗЖ "не шлятися по блокпостах" і пригрозив у разі повторення подібних ситуацій "знищенням на місці".

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#Нестор Шуфрич
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