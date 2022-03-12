Російський диверсант у Києві не пройшов "перевірку паляницею" (відео)

Українське слово – проблема для окупантів.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилося невелике відео з допитом російського диверсанта у Києві.

Відповідним відеозаписом поділилися на telegram-каналі "ukraina24tv".

На кадрах один із бійців попросив полоненого диверсанта вимовити слово "паляниця", проте той не впорався із завданням і буквальною "завис".

"Російського диверсанта затримано в столиці. І той не зміг вимовити таке чудове українське слово: "паляниця". Збій у системі окупанта на відео", — повідомили під відео.

Нагадаємо, не один полонений диверсант не зумів пройти "тест на паляницю". Нещодавно українське слово дійшло до російського федерального каналу, де пропагандистка Ольга Скабеєва зганьбилася, сказавши, що паляниця — це "клубника". Український шоумен Володимир Остапчук поставив пропагандистку на місце.

Раніше повідомлялося, що полонений "вагнерівець" розповів про свої завдання в Україні. Російський окупант думав, що українці зустрічатимуть його з усмішкою на обличчі.

Нагадаємо, 12 березня Зеленський озвучив нове місце для потенційних переговорів із російською стороною.