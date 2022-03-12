Окупанти втратили ще два гелікоптери на Херсонщині (відео)

Загарбники продовжують втрачати техніку в Україні.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в небі на Херсонщині було збито два вертольоти російських окупантів.

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму telegram-каналі.

За інформацією джерела, у Скадовському районі (Херсонська область) було збито одразу два вертольоти ворога. Повідомляється, що один із пілотів вижив і його відправили до лікарні.

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Нагадаємо, 12 березня Генеральний штаб збройних сил України опублікував відео, на якому український "Байрактар" вражає російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". Крім того, у суботу стало відомо про звірячий злочин окупантів. У поліції Запорізької області повідомили, що танк загарбників розчавив машину з дитиною всередині. У Службі безпеки України надали доказ того, що рашисти обстрілюють ні в чому невинних харків’ян. Також у СБУ показали запис із розмовою з "вагнерівцем", який дуже здивувався тому, що українці зустрічали росіян не з посмішкою на обличчі.