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Окупанти втратили ще два гелікоптери на Херсонщині (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Окупанти втратили два вертольоти Новина оновлена 12 березня 2022, 19:17
Окупанти втратили два вертольоти

Загарбники продовжують втрачати техніку в Україні.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в небі на Херсонщині було збито два вертольоти російських окупантів.

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму telegram-каналі.

За інформацією джерела, у Скадовському районі (Херсонська область) було збито одразу два вертольоти ворога. Повідомляється, що один із пілотів вижив і його відправили до лікарні.

Нагадаємо, 12 березня Генеральний штаб збройних сил України опублікував відео, на якому український "Байрактар" вражає російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". Крім того, у суботу стало відомо про звірячий злочин окупантів. У поліції Запорізької області повідомили, що танк загарбників розчавив машину з дитиною всередині. У Службі безпеки України надали доказ того, що рашисти обстрілюють ні в чому невинних харків’ян. Також у СБУ показали запис із розмовою з "вагнерівцем", який дуже здивувався тому, що українці зустрічали росіян не з посмішкою на обличчі.

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#Україна #Війна з Росією
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