росія перекинула свої війська до кордону Польщі

Ізраїльська розвідка засікла скупчення російських військ у Бресті

Окупаційні війська продовжують нарощувати своє угруповання у Білорусі, а військова техніка була помічена у Бресті. Варто зазначити, що це місто прямо на кордоні з Польщею.

Як повідомляє "Київінформ", це випливає з даних розвідки Ізраїлю.

Судячи з оприлюдненого супутникового знімка, під Брестом розташовані військові табори, а також важка техніка та обладнання.

Варто зазначити, що ввечері 11 березня журналісти змогли зафільмувати колону з близько 20 одиниць техніки, які рухалися у бік Бреста. У складі групи були помічені ЗРК "Оса", а також цистерни з паливом та військові вантажівки.

За свідченнями очевидців, на техніці було маркування, яке зазвичай використовується білоруською армією

Як повідомлялося раніше, у Білорусі повідомляли, що мають намір зробити ротацію п’яти батальйонів на кордоні з Україною. Таке рішення місцева влада прийняла з метою "захистити себе від націоналістів", а також припинити можливе постачання зброї та вибухових речовин. Також у білоруському генштабі запевнили, що військовослужбовців в Україну на допомогу росіянам не надсилатимуть.